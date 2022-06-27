英下院即將表決修改北愛協議法案 英歐緊張升高

圖為5月英相強森造訪北愛爾蘭時，眾多民眾抗議。(美聯社)

英國 國會下議院議員今天將首次有機會就政府一項法案進行投票 ，徹底修改英國脫歐之後北愛爾蘭在貿易方面的安排。歐盟 警告這樣做不僅非法，且可能引發貿易戰。

本月稍早，英國政府公布其「北愛爾蘭協議法案」（Northern Ireland Protocol Bill），單方面更改北愛的貿易條款。布魯塞爾表示，此舉推翻了歐盟（EU）與英國首相強生（Boris Johnson）政府在2019年達成的協議，違反國際法，揚言採取法律行動。

不過英國堅稱，由於歐盟過於嚴格地執行該協議，並拒絕重新談判，英國別無選擇。強生今天在德國舉行的七大工業國集團（G7）峰會上告訴記者：「從英國到北愛爾蘭，有各種不必要的貿易壁壘。」

「我們要說的是，你可以擺脫這些，同時一點也不會危及歐盟單一市場。」

下議院下午將對相關立法草案進行辯論，而後在傍晚舉行初步投票，再進一步審查和投票。這一時機相當尷尬，因為強生正在G7峰會上與歐盟領袖進行社交互動，包括歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

強生宣稱：「有趣的是，在這兒，與這有關的對話很少。」他說，國會可能在今年便通過立法，撤銷英國政府2020年與歐盟就英國脫歐之後與北愛爾蘭貿易所達成的一些規則。

這項立法單方面取代英歐「北愛爾蘭協議」（Northern Ireland protocol）的部分內容，將被送回國會下議院進行二讀。更大的挑戰將是法案送到上議院時，非經選舉產生的上議院議員，許多人對此表示關切。

英國在脫歐過程中與歐盟簽定「北愛爾蘭協議」，以規範英國其他地區與北愛之間，以及北愛與仍是歐盟成員國的愛爾蘭之間的經濟活動。按協議內容，北愛實質上仍留在歐盟單一市場，以便北愛商品流通愛爾蘭，但英國輸往北愛的貨品卻需要經過海關檢查。

在英國指責歐盟對英國和北愛之間的貨物流通採取嚴厲措施，並準備立法更改協議內容後，英歐緊張情勢已醞釀了幾個月。

強生表示，新立法將對協議進行「相對微不足道的」的修改，以放寬英國國內的貿易。但歐盟已就此展開法律訴訟行動。

歐盟駐英國大使阿爾梅達（Joao Vale de Almeida）昨天表示，新的立法「既非法又不切實際」。他告訴「天空新聞網」（Sky News）：「這樣做是非法的，既違反國際法，也違反歐盟和英國的法律。」

阿爾梅達說：「我們致力於在執行上找到實際可行的解決方案，但如果底線是我們先前商定的一切都被擱置，我們就不能開始談論。」