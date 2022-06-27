烏克蘭糧食運不出 羅馬尼亞農民：戰爭帶來大好機會

俄烏戰爭推高糧價，羅馬尼亞迎來大好機會。路透

俄羅斯入侵烏克蘭 ，沿海封鎖使數百萬噸小麥和玉米困在烏克蘭境內無法出口，全球糧食市場發生巨變。隨著飢荒肆虐非洲、中東和亞洲其他地區，對新供應商和替代航運路線的瘋狂爭奪正在上演。但是，危機就是轉機，一個屬於羅馬尼亞的轉機。

紐約時報報導，在羅馬尼亞首都布加勒斯特外的一處農場，務農近30年的柯比 亞（Catalin Corbea）說，大麥再10-14天就要收成了，「由於戰爭，羅馬尼亞農民今年有大好機會」。

問題是羅馬尼亞能否利用這個機會，擴大自己的農業部門，填補烏克蘭海運不通而形成的糧食缺口。

羅馬尼亞處於一個有利位置。自俄烏戰爭開打以來，羅馬尼亞的康斯坦察港——在烏克蘭敖德薩西南方、同樣位於黑海西岸——為烏克蘭糧食提供了一個關鍵中轉站。

羅馬尼亞自己的農產數量雖然遠遠不如烏克蘭，但也是歐盟最大的糧食出口國之一。去年，有60%的小麥運往國外，主要是埃及在內的中東地區。今年，政府已撥款5億歐元（約5.27億美元）支持農業並維持產量。

但這個東歐國家也面臨許多挑戰：在糧價上漲的同時，柴油、殺蟲劑和化肥等成本也同步上揚；以及，羅馬尼亞各地與港口的交通基礎設施過時，一直沒有積極翻修，不僅減緩了自己的出口，也阻礙幫助烏克蘭突破俄羅斯封鎖的努力。

全球糧食體系戰前就已經處於壓力之下。疫情和相關的供應鏈窒礙推高燃料和化肥價格，各國乾旱和非季節性洪災頻傳，影響穀物收成。戰事開始後，包括印度在內大約有20幾個國家試圖通過限制出口來增加自己的糧食供應，這又加劇了全球糧食短缺。

今年，歐洲、美國、北非和非洲之角國家（非洲東北角）都鬧乾旱，不利於收成。比方在義大利，河流水位降到足以露出一艘在二戰中沉沒的駁船，重要農業產區波河河谷已經開始實行用水配給。

在柯比亞的農場，降雨也不如他期望的那樣豐沛，但他彎腰抓起一把潮溼的黑土說：「這土地很完美。」

擔任小鎮市長的柯比亞有1萬2355英畝的地，雇了50名員工，每年營收1000萬歐元，近年來砸大錢投資 技術和灌溉。在一列列排得整整齊齊的玉米田裡，茂盛綠葉之間有個為玉米澆水的中心樞軸式灌溉系統，就像是張開了翅膀的巨型翼龍骨架。

柯比亞說，由於糧價上漲，加上安裝澆水設備提高產量，預計今年收入將增加足足50%，也就是500萬歐元。

雖然柴油、殺蟲劑和化肥的成本漲到兩倍或三倍高，至少就目前而言，柯比亞說，穀物售價已遠遠抵消增加的成本。但他指出，價格波動太大，農民必須確保未來的收入能支應他們的長期投資。

其他大農場已經獲得回報。羅馬尼亞農企Agricover的總經理 平卡（Ghita Pinca）說：「獲利增長是有史以來最大幅度，你無法想像。」他表示，進一步增長的潛力巨大，而這取決於農民能否對灌溉系統、儲存設施和技術進行更多投資。

農場規模小的農民，日子就比較難過。例如距柯比亞農場大約150英里的地方，幾乎是羅馬尼亞最東南角，莫西亞（Chipaila Mircea）的1975英畝土地同樣種植大麥、小麥和玉米，但那裡的天氣比較乾，收成不如去年，再加上化肥和燃料等成本上揚，他預期今年獲利減少 。

莫西亞的榖物也從康斯坦察港出口。這個港口是羅馬尼亞的糧食和貿易樞紐，將歐洲中部和東南部的內陸國家，塞爾維亞、匈牙利、斯洛伐克、摩爾多瓦、奧地利，與中亞、東亞和高加索地區連接起來。該港去年處理了6,750萬噸貨物，其中三分之一以上是糧食。烏克蘭的敖德薩港現已關閉，部分產品通過康斯坦察出口。

根據羅馬尼亞總統尤翰尼斯（Klaus Iohannis），自俄烏戰爭以來，超過100萬噸的烏克蘭糧食通過康斯坦察運往世界各地。至於為什麼數量不能更多，是因為後勤問題——烏克蘭的鐵路軌距比歐洲其他地方寬。烏克蘭貨物必須在邊境換到羅馬尼亞的火車上，或者，每節貨車廂都吊起來，放上可以行駛於羅馬尼亞鐵軌的貨運底盤。

另外，烏克蘭的卡車在過境點回堵嚴重，有時塞上好幾天。還有燃料短缺和公路損壞斷道的問題。英國國防部說俄羅斯故意破壞出口路線。

羅馬尼亞自己的交通運輸系統也有很多問題。這裡罕見高鐵，高速公路也不發達，康斯坦察數十年來都投資不足。過去幾個月，羅馬尼亞政府努力投入大量資金，清理數百輛生鏽的鐵路貨運列車車廂，並翻修1989年共黨垮台後被廢棄的鐵道。儘管如此，從高速公路進出康斯坦察港的卡車，必須共用一條單行道，那裡設置的進出管控閘門，在每輛車出入時，都靠一名管理員手動開啟。

等羅馬尼亞大部分收成在下周陸續運往碼頭時，預計擁塞會更嚴重。康斯坦察港營運商Umex的碼頭總經理塔拉努 （Cristian Taranu）表示，到時候，每天會湧進3000到5000輛卡車，在高速公路上造成數英里的回堵。

莫西亞的農場離康斯坦察才30分鐘車程，但在最繁忙時期，他的卡車要等上兩三天才能進港卸貨。這是他不如柯比亞樂觀的原因。他說：「康斯坦察港沒有基礎設施，沒為千載難逢的機會做好準備。」