我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

因日圓急貶受重創 日本農民對執政黨心生不滿

編譯季晶晶／綜合報導
日本農民因為日圓急貶受到重創，對執政黨心生不滿。路透
日本農民因為日圓急貶受到重創，對執政黨心生不滿。路透

日圓急貶，推高進口玉米飼料的價格，日本農民Kiyoharu Hirao無奈在他的牛飼料裡加入更多的米飯，但他又擔心會影響得奬和牛的牛肉品質。這讓他和其他面臨類似問題農友，對執政的自民黨感到生氣。

73歲的Hirao說：「飼料和其他產品價格一直在漲，我不知道大家還能忍多久，包括我在內。」

日圓貶到20多年來最低，對日本農民造成沉重打擊，原本就已高昂的進口飼料、燃料和化肥成本變得更難以負擔。Hirao在內的部分農民想方設法削減成本，另有一部分的人考慮放棄務農。

Hirao所在的山形縣在東京以北大約400公里處，是以生產稻米、牛肉和櫻桃聞名的農業區，受訪農民直言內心不滿，曝露出執政黨鐵票區鬆動的現象。

日相岸田文雄料能帶領自民黨在7月10日的上議院選舉中獲勝，但通膨飆升和日圓貶值的影響，可能使他失去關鍵的農村選票，削弱他在黨內的地位。時事通信社的本月民調顯示，他的支持度落到四個月最低的48.75%，超過54%不滿意他處理通膨的做法。

Hirao曾是自民黨鐵粉，但覺得該黨對農民的照顧不夠，尤其是前日相安倍晉三倡導自由貿易，推動貨幣刺激政策，想結束通縮以提高工資，致使Hirao逐漸轉向。這次選舉，他比較心儀反對黨的候選人。

日本大約有130萬人務農，在勞動力的占比不到2%，但農民的政治力量不容小覷，因為選舉制度較偏袒他們，也因為農家組成的日本農協（JA）是強有力的遊說團體。

日本近幾十年來已減少農業補助，即使如此。41%的農民收入仍舊來自政府補貼，比起富裕國家組成經濟合作發展組織（OECD）的平均值高出一倍多。日本農民對其農產品的索費比國際市場高出60%。

部分經濟學家說，高齡化的日本已負擔不起對農民的高額補助，但取消支持，自民黨會失去這些關鍵選民。

57歲養豬戶Kazuharu Igarashi也在豬飼料裡添加米飯。他每月1,000萬日圓的收入，現在約有80%都用在飼料上，超過損益平衡的60%。他已申請貸款，但擔心其他人熬不下去。他也支持反對黨候選人。

在山形縣種田的Kazuyuki Oshino說，因為成本高漲，有三位農民找他接手管理稻田，「如果情況不變，事情會很辛苦，所以他們退出了」。

日本 貸款 岸田文雄

上一則

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

下一則

烏克蘭糧食運不出 羅馬尼亞農民：戰爭帶來大好機會

延伸閱讀

日本嚴格規範墮胎須配偶同意 G7成員國唯一

日本嚴格規範墮胎須配偶同意 G7成員國唯一
東京飆97度平6月紀錄 持續高溫供電恐拉警報

東京飆97度平6月紀錄 持續高溫供電恐拉警報
北約峰會期間 美日韓領袖將舉行3邊會談

北約峰會期間 美日韓領袖將舉行3邊會談
影／日本東京地鐵驚見男子失控喊叫 乘客瘋狂逃竄

影／日本東京地鐵驚見男子失控喊叫 乘客瘋狂逃竄

熱門新聞

傳俄羅斯發射一枚地對空飛彈，欲攔截一架烏克蘭飛機，但飛彈卻像迴力鏢一樣在空中反轉，最後落回原地，炸到自己人。（取自推特）

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

2022-06-26 19:41
英國房地產業者破產數近幾個月來激增。(Getty Images)

英國房地產業 掀破產潮

2022-06-20 15:29
彭博資訊引述知情官員報導，印度談判代表將尋求確保峰會中任何聯合聲明基調是中性的，阻止中國和俄國把峰會變成取勝美國和其盟友的政治宣傳。莫迪政府還打算延後中國為擴大金磚成員國數量所做的努力。（路透）

金磚峰會22日登場…印度擬抵制中國「宣揚反美」

2022-06-21 20:48
哈利（右）與梅根月初返回英國，據稱懷抱期望卻徹底失望。（路透資料照片）

真的回不去了？哈利、梅根與查理重聚卻未破冰

2022-06-20 22:04
法國國民議會選舉進行第二輪投票。總統馬克宏(左)投完票與民眾合照。(美聯社)

馬克宏陣營國會選舉失利 法媒：給馬克宏的一記耳光

2022-06-19 17:05
英國首相強生。路透資料照片

英相強生：俄軍恐耗盡資源 烏克蘭戰事進展將趨緩

2022-06-22 16:39

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部