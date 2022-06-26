因日圓急貶受重創 日本農民對執政黨心生不滿

日本農民因為日圓急貶受到重創，對執政黨心生不滿。路透

日圓急貶，推高進口玉米飼料的價格，日本 農民Kiyoharu Hirao無奈在他的牛飼料裡加入更多的米飯，但他又擔心會影響得奬和牛的牛肉品質。這讓他和其他面臨類似問題農友，對執政的自民黨感到生氣。

73歲的Hirao說：「飼料和其他產品價格一直在漲，我不知道大家還能忍多久，包括我在內。」

日圓貶到20多年來最低，對日本農民造成沉重打擊，原本就已高昂的進口飼料、燃料和化肥成本變得更難以負擔。Hirao在內的部分農民想方設法削減成本，另有一部分的人考慮放棄務農。

Hirao所在的山形縣在東京以北大約400公里處，是以生產稻米、牛肉和櫻桃聞名的農業區，受訪農民直言內心不滿，曝露出執政黨鐵票區鬆動的現象。

日相岸田文雄 料能帶領自民黨在7月10日的上議院選舉中獲勝，但通膨飆升和日圓貶值的影響，可能使他失去關鍵的農村選票，削弱他在黨內的地位。時事通信社的本月民調顯示，他的支持度落到四個月最低的48.75%，超過54%不滿意他處理通膨的做法。

Hirao曾是自民黨鐵粉，但覺得該黨對農民的照顧不夠，尤其是前日相安倍晉三倡導自由貿易，推動貨幣刺激政策，想結束通縮以提高工資，致使Hirao逐漸轉向。這次選舉，他比較心儀反對黨的候選人。

日本大約有130萬人務農，在勞動力的占比不到2%，但農民的政治力量不容小覷，因為選舉制度較偏袒他們，也因為農家組成的日本農協（JA）是強有力的遊說團體。

日本近幾十年來已減少農業補助，即使如此。41%的農民收入仍舊來自政府補貼，比起富裕國家組成經濟合作發展組織（OECD）的平均值高出一倍多。日本農民對其農產品的索費比國際市場高出60%。

部分經濟學家說，高齡化的日本已負擔不起對農民的高額補助，但取消支持，自民黨會失去這些關鍵選民。

57歲養豬戶Kazuharu Igarashi也在豬飼料裡添加米飯。他每月1,000萬日圓的收入，現在約有80%都用在飼料上，超過損益平衡的60%。他已申請貸款 ，但擔心其他人熬不下去。他也支持反對黨候選人。

在山形縣種田的Kazuyuki Oshino說，因為成本高漲，有三位農民找他接手管理稻田，「如果情況不變，事情會很辛苦，所以他們退出了」。