通膨引爆全球罷工浪潮 加劇各國政治動盪

英國抗議群眾25日在倫敦國王十字車站外高舉標語並聲援鐵路工人的罷工行動。（美聯社）

糧食與能源價格持續飆漲，薪資卻是遠遠跟不上，通膨正在掠奪所有人的荷包，並在全球引爆了一波波抗議和罷工 行動，正導致各國政局動盪不安。

光是在上周，從南韓卡車司機、巴基斯坦在野黨、辛巴威護士、比利時工會勞工 、英國 鐵路工人、厄瓜多原住民，到數以千計的美國航空業機師和歐洲航空公司的從業人員，紛紛發起抗議或罷工行動。

經濟學家說，俄羅斯入侵烏克蘭進一步推高了能源、化肥、穀物和食用油的價格，使通膨更加惡化，尤其是在脆弱國家。今年4月在反對燃料和食品價格的抗議活動演變成暴力衝突之後，秘魯政府實施了短暫的宵禁。上月在斯里蘭卡，生活成本高漲所引爆的滔天民怨，將該國總理趕下台。

對於阿富汗、葉門、黎巴嫩、伊拉克、緬甸和海地等衝突地區的難民和窮人來說，情況尤其嚴峻，有些國家的窮人甚至想賣器官求生。例如在肯亞國立醫院，很多民眾上門不是為了看病，而是詢問：「我的腎可以多少錢？」 歐亞集團分析師塞瑞蒂說，低所得國家約有42%的家庭收入都花在食物上。他預期將出現更多抗議活動，範圍可能更廣，且憤怒程度也將更大。

與此同時，各國勞工透過罷工對企業主施壓，要求就提高工資進行勞資談判，以追上不斷走高的物價。英國鐵路、海路和公路運輸工會（RMT）上周發動大罷工致使境內鐵路服務幾陷停頓。RMT資深幹部鄧普西說，其他產業的勞工將會提出更多加薪要求。

這些方興未艾的抗議活動，已引起各國政府關切，紛紛採取提高水電費補貼和調降燃料稅等措施以因應飆升的物價。