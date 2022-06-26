能源危機逼近 法國能源巨擘籲全民節約用電

法國幾家大型能源公司敦促個人和企業，為迫在眉睫的能源危機做好準備。(美聯社)

法國幾家大型能源公司的負責人今天敦促個人和企業立即減少用電量，為迫在眉睫的能源危機做好準備。

法國能源公司Engie、法國電力集團（EDF）及石油 巨擘道達爾集團（Total）3家公司的執行長在法國「週日報」（Journal du Dimanche）發表的公開信中說：「我們需要共同努力減少消費，以重新獲得迴旋的餘地。」

這封由Engie的麥葛瑞格（Catherine MacGregor）、法國電力集團的李威（Jean-Bernard Levy）及道達爾集團的普揚（Patrick Pouyanne）簽署的信表示，原因包括俄羅斯天然氣 供應量急劇下降以及維護問題導致發電量有限。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）23日表示，法國計畫在初秋前填滿天然氣儲存設施。法國的天然氣儲存場目前只填滿59%。

俄羅斯入侵烏克蘭，使歐洲對俄羅斯天然氣的依賴成為關注焦點，促使各國爭相尋找替代能源。

法國媒體3月報導，在美國表示準備增加對歐洲的天然氣交付量後，政府正與道達爾集團商談提高接收液化天然氣的能力。

這些能源公司執行長在信中說：「今年夏天儘快採取行動，將使我們能夠在下個冬天開始時做好更好的準備，特別是維持我們的天然氣儲存量。」他們說，應該「立即集體採取大規模」努力限制消費。