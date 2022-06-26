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土耳其：瑞典申請加入北約沒有進展

中央社／伊斯坦堡25日綜合外電報導
土耳其總統厄多安25日示意，瑞典在加入北大西洋公約組織（NATO）方面仍無進展，敦促斯德哥爾摩採取「具體行動」來解決土國關切的問題。(Getty Images)
土耳其總統厄多安25日示意，瑞典在加入北大西洋公約組織（NATO）方面仍無進展，敦促斯德哥爾摩採取「具體行動」來解決土國關切的問題。(Getty Images)

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）今天示意，瑞典在加入北大西洋公約組織（NATO）方面仍無進展，敦促斯德哥爾摩採取「具體行動」來解決土國關切的問題。

土耳其總統府在聲明中表示，厄多安與瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）通電話時重申，「瑞典應在打擊恐怖主義等基本問題上採取行動」。

厄多安還說，土耳其「希望看到在這些問題上做出具有約束力的承諾，以及具體和明確的行動」。

芬蘭和瑞典20日在布魯塞爾與土耳其討論遲遲未能加入北約一事，但兩國在北約下週峰會前解決爭端的希望，被土耳其潑了冷水。

土耳其官員表示，安卡拉並不認為此次峰會是解決安卡拉反對意見的最後期限。

去年年底成為總理的安德森表示，與厄多安的對話進展順利。她在推特上說，她與厄多安「都認同在下週北約於馬德里舉行峰會前取得進展的重要性，我將在那裡會見厄多安總統和其他盟國領袖」。

土耳其指責芬蘭、特別是瑞典，為非法的庫德族武裝分子提供安全避風港。庫德族武裝分子數十年來的叛亂活動，奪走了數萬人性命。

總統府表示，厄多安告訴安德森，瑞典「應具體改變」對違法的庫德工人黨（PKK）及其敘利亞分支機構的態度。

「在這方面，瑞典沒有採取具體行動解決土耳其關切。」

厄多安說，預計瑞典將解除斯德哥爾摩2019年因安卡拉在敘利亞軍事行動而對土耳其實施的武器禁運。

他還表示，希望瑞典取消對土耳其國防工業的限制，並引渡被土耳其指控參與恐怖主義活動者。

瑞典 北約 北大西洋公約組織

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