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普亭：數月內運交可搭載核彈頭飛彈予白俄羅斯

中央社莫斯科25日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）25日接見白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。美聯社
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）25日接見白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。美聯社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）25日接見白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）時表示，俄羅斯將會在未來幾個月內運交可搭載核彈頭飛彈予白俄羅斯。

普亭在聖彼得堡（Saint Petersburg）會晤盧卡申科伊始時表示：「在未來幾個月內，我們將會運交伊斯坎德-M（Iskander-M）戰術飛彈系統予白俄羅斯，此飛彈系統能用於彈道或巡弋飛彈，搭載傳統抑或核子彈頭。」

普亭也提議升級白俄羅斯戰機，讓它們能攜載核武。俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，導致俄羅斯和白俄羅斯與西方國家間的緊張情勢不斷升高。

盧卡申科要求「改造」白俄羅斯戰機後，普亭表示，「許多蘇愷-25（Su-25）戰機正在白俄羅斯軍中服役，它們能以適當方式升級。此現代化應當在俄羅斯境內飛機廠執行，且應據此配合展開人員訓練。」

普亭又說：「我們將會針對如何實現此目標達成協議。」

自從俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，普亭曾多次提及核武，西方陣營認為這是在警告它們勿介入衝突。

盧卡申科上個月表示，白俄已向俄羅斯採購可搭載核彈頭的伊斯坎德飛彈以及S-400防空飛彈系統。

白俄羅斯 普亭 烏克蘭

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