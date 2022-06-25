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黑暗時期產物 德國廢除納粹時代禁止宣傳墮胎舊法

中央社柏林24日綜合外電報導
德國國會廢除了納粹德國時代起實施的法律，這項法律禁止醫師和診所向女性提供墮胎資訊。圖為反對這項法律的人士在柏林示威。(Getty Images)
德國國會廢除了納粹德國時代起實施的法律，這項法律禁止醫師和診所向女性提供墮胎資訊。圖為反對這項法律的人士在柏林示威。(Getty Images)

德國國會今天廢除納粹德國時代起實施的法律，這項法律禁止醫師和診所向女性提供墮胎資訊。

法新社報導，這項刑法代號為Paragraph 219a的爭議法律禁止「宣傳」墮胎，違反者可處以「最高2年有期徒刑或罰款」。

這項法律在近80年前、希特勒（Adolf Hitler）剛執政的1933年生效，現在終於廢止。

德國司法部長布希曼（Marco Buschmann）告訴國會：「現在是時候了。」

他指出，現在「每一個酸民和陰謀論者」都可以自由發布有關墮胎的言論，卻不允許醫師提供墮胎的完整資訊，簡直是「荒謬」，而且「跟不上時代」。

德國國會廢除法律後僅數小時，美國最高法院推翻「羅訴韋德案」保障墮胎權的歷史性裁決。

布希曼所屬自由民主黨（FDP）、社民黨（SPD）以及綠黨（Green Party）所組成的執政聯盟，在組成政府時就矢言要廢除這項法律。

在野黨基民黨（CDU）以及極右派另類選擇黨（AfD）則投票反對廢除該法。

儘管這項法律來自德國歷史上最黑暗時期，卻一直實施到現在。醫師若在網路上提供關於墮胎的資訊，就會被法院處以罰款。

在這項法律規定下，德國的醫師僅能表示可以提供終止妊娠手術，但不能提供任何相關步驟的細節。

近年來被開罰的醫師包括在德國西部吉森市（Giessen）開業的全科醫師海納（Kristina Haenel），她吃下一張6000歐元（約6330美元）罰單，之後成為廢除這項法律的代表人物。

她的法律戰引發媒體關注，讓這項法律成為焦點。

海納歡迎這項決定，在推特發文表示「感覺很棒：219a已經成為歷史」。

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