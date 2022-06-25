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阿富汗地震1500人死亡 中外交部提供747萬緊急援助

記者廖士鋒／即時報導
規模5.9強震造成阿富汗1,500民眾死亡、數千人受傷，中方宣布捐贈2.2億元緊急援助。（美聯社）
規模5.9強震造成阿富汗1,500民眾死亡、數千人受傷，中方宣布捐贈2.2億元緊急援助。（美聯社）

阿富汗6月22日地震傷亡持續擴大，中國外交部25日晚間表示，已經決定向阿富汗提供人民幣5000萬元（約747萬美金）的緊急人道主義援助。

中國外交部官網25日晚間以「答記者問」方式宣布提供上述額度的人道援助，包括帳篷、毛巾被、折疊床等阿富汗災民急需的物資，首批計畫於27日通過包機啟運，下一步，中方將同阿富汗臨時政府密切協調，確保救災物資第一時間送到災民手中，幫助阿人民渡過當前難關。

消息指出，6月22日大地震是阿富汗20多年來發生的最嚴重地震，已造成至少1500多人死亡、2000多人受傷、3000多間房屋被毀，死傷人數仍在進一步上升。

此前6月24日的金磚峰會領導人「北京宣言」當中強調應為阿富汗人民提供緊急人道援助，維護阿富汗人民，包括婦女、兒童及不同種族的基本權利。

而中國外交部發言人汪文斌6月22日就曾向阿富汗地震的遇難者表示哀悼，向遇難者家屬和傷者表示慰問，也表示經中國駐阿富汗使館初步核實，目前沒有中國公民傷亡的消息，當時他也強調，中方願根據阿富汗方面的需求，提供緊急人道主義援助。

阿富汗 地震 北京

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