聯合國：半島電視台美籍記者遭以色列開火射殺

聯合國今天表示，調查結果顯示半島電視台記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）5月11日遭射殺，開槍的是以色列部隊。美聯社

聯合國 人權事務高級專員公署（OHCHR）今天表示，該署調查結果顯示，半島電視台記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）5月11日遭射殺，開槍的是以色列 部隊。

巴勒斯坦 裔美國籍的阿克萊，5月11日在約旦河西岸（West Bank）北部的哲寧（Jenin）難民營，報導以色列軍隊突襲行動時中彈身亡，當時她戴著頭盔、身穿一件有「記者」（Press）字樣的背心。

OHCHR發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）在日內瓦告訴記者：「我們認定殺害阿克萊的槍擊，來自以色列安全部隊。以色列當局沒有展開刑事調查，令人深感不安。」

她說：「我們聯合國人權辦公室已對這一事件的獨立調查有了結論，即射殺阿克萊以及射傷其同事薩穆迪（Ali Sammoudi）的是以色列安全部隊，而非以色列當局一開始所稱，是巴勒斯坦武裝人員濫射的結果。」

夏姆達薩尼稱，這些資訊來自以色列軍方和巴勒斯坦檢察總長。「我們未發現有有任何資訊顯示武裝巴勒斯坦人在這些記者附近活動」。

聯合國人權辦公室按照其人權監測方法，調查照片、影片和錄音資料，探視現場、諮詢專家、查閱官方通訊並詢問目擊證人。

調查結果顯示，清晨6時過後不久，7名記者抵達哲寧難民營西邊入口。6時30分左右，4名記者轉入一條特定街道時，「似乎是瞄準好的多顆單發子彈，從以色列安全部隊方向射向他們」。

「一顆子彈擊中薩穆迪的肩膀；另一顆擊中阿克萊頭部，她當場死亡。」

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）呼籲以色列，針對阿克萊遇害以及以色列部隊在約旦河西岸和加薩（Gaza）執法行動中的所有其他殺戮，展開刑事調查。

另外，24位美國聯邦參議員，其中兩人為獨立人士，其餘全為民主黨人，23日聯名致函總統拜登（Joe Biden），要求美國直接介入，對這起事件進行「徹底和透明調查」。