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阿富汗地震災民缺糧缺棲身處 增至1150死

中央社阿富汗沙蘭24日綜合外電報導
阿富汗遭遇20餘年來最致命地震侵襲，死亡人數攀升至1150人。圖為阿富汗民眾圍站在他們在 地震中死去的親戚遺體周圍。(美聯社)
阿富汗遭遇20餘年來最致命地震侵襲，死亡人數攀升至1150人。圖為阿富汗民眾圍站在他們在 地震中死去的親戚遺體周圍。(美聯社)

阿富汗遭遇20餘年來最致命地震侵襲，死亡人數攀升至1150人。許多災民缺乏食物、棲身處和飲水，在滿目瘡痍的村子裡等待救援人員到來，降雨更加劇了他們的苦難。

22日發生的這場規模5.9強震，在阿富汗東部與巴基斯坦接壤的崎嶇地區災情最慘重，阿富汗巴克大通訊社（Bakhtar）稱，罹難人數已攀升至1150人，成千上萬人無家可歸。

在受影響最嚴重的一些地區，整個村莊被夷為平地，倖存者稱，他們甚至很難找到埋葬死者的器具。

在巴克迪卡省（Paktika）一處村落，21歲的古茲瓦（ Zaitullah Ghurziwal）告訴法新社一個採訪小組：「沒毯子、帳篷，也沒有棲身處所。我們整個供水系統都毀了，幾乎沒有東西可吃。」

該省資訊和文化部門負責人胡紮法（Mohammad Amin Huzaifa）表示，大雨和洪水阻礙援助災民的工作。地震摧毀了行動電話基地台和電力線路，通訊也受到影響。

由於地震襲擊已經受大雨影響的地區，造成山崩和土石流，沖垮山坡上原本就情況危急的小村落。

官員稱，有近1萬棟房屋被毀，在一個平均家庭人數超過20人的地區，這是個驚人的數字。

巴克迪卡省首府沙蘭（Sharan）一家醫院裡，躺在病床上的哈瓦（Bibi Hawa）告訴法新社：「在我們家，一個房間的7人，另一個房間5人，還有一個房間的4人和另一房間的3人，他們全都死了。」

阿富汗救災官員今天表示，當局已結束搜尋生還者的工作，並稱藥品和其他重要援助物資供應不足。

「拯救兒童基金會」（Save the Children）表示，受這場災難影響的兒童超過11萬8000人，「許多孩子現在很可能沒有乾淨的飲水、食物和安全的睡覺地方。」

這場災難對塔利班政府形成巨大後勤挑戰。阿富汗相當依賴外國援助，去年8月塔利班接掌政權後，大部分外援被切斷，即使在地震發生前，聯合國就已警告一場人道危機正威脅阿富汗全體人民。

外界對這場地震多表同情，但許多人擔憂援助物資的運用。塔利班政府發言人卡里米（Bilal Karimi）告訴法新社：「援助分配會很透明，許多國家支持我們並與我們站在一起。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，聯合國已「全力動員」提供協助。據其辦公室稱，聯合國難民署（UNHCR）已送去帳篷、毯子和塑膠布；世界糧食計劃署（World Food Programme）已交付約1萬4000份糧食儲備；世界衛生組織則提供了10噸醫療用品，足以進行5400次手術。

阿富汗經常受到地震襲擊，尤其在靠近歐亞板塊和印度板塊交界的興都庫什（Hindu Kush）山脈。阿富汗最近一場最致命地震發生於1998年，地點在東北部的塔喀省（Takhar）和巴達克珊省（Badakhshan），造成約5000人喪生。

阿富汗 地震 聯合國

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