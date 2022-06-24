我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

加勒比海發現世界最大細菌 2公分長肉眼可見

中央社彼得角23日綜合外電報導
可達2公分長的華麗硫珠菌(Thiomargarita magnifica)不僅是大多數細菌的大約5000倍大，結構也複雜許多。(美聯社)
可達2公分長的華麗硫珠菌(Thiomargarita magnifica)不僅是大多數細菌的大約5000倍大，結構也複雜許多。(美聯社)

科學家在加勒比海的法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）紅樹林發現世界最大的細菌，不僅肉眼可見，還可以用鑷子輕鬆夾起。

根據今天發表於「科學」（Science）期刊的研究，可達2公分長的華麗硫珠菌（Thiomargarita magnifica）不僅是大多數細菌的大約5000倍大，結構也複雜許多。

安地列斯大學（University of the Antilles）生物學教授格羅（Olivier Gros）告訴法新社，這項發現「顛覆了許多微生物學知識」。

在他位於加勒比海城市彼得角（Pointe-a-Pitre）的實驗室，格羅對於試管內，看來像是白色眼睫毛的物體發出驚嘆。

他說：「起初我認為這是細菌以外的東西，因為某種有2公分長的東西根本不可能是細菌。」

格羅2009年在富含硫的紅樹林沉積物中，首次發現這種奇怪細絲。

利用電子顯微鏡等發現，這是一種細菌有機體，但不保證是一個單細胞。

同一研究室的分子生物學家龔薩雷茲-黎卓（Silvina Gonzalez-Rizzo）發現它是硫髮菌屬（Thiomargarita），一種已知可利用硫生長的菌屬。另一名在巴黎的學者認為，整體就是一個細胞。

然而，數年後第一次試圖在科學期刊上發表論文，以失敗告終。

格羅說：「我們被告知：這很有趣，但我們缺少相信你們的證據。」格羅等人被告知，需要更有力的影像作為佐證。

年輕學者沃蘭（Jean-Marie Volland）於是嘗試和加州大學的勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）進行合作。

有了財務支援，加上能夠接觸業內最頂尖設備，沃蘭和他的同僚開始建構這種細菌的圖片。

以細菌的標準來看，這種細菌無比巨大。沃蘭說，如果以人類標準來衡量，就像是一個「和聖母峰一樣高大的人」。

特殊3D顯微鏡影像終於可以證明，整個細絲確實是一個細胞。不過也幫助沃蘭有了「完全出乎意料」發現。

他解釋，正常情況下，細菌的DNA會在細胞內自由漂浮，但是這個巨大細菌的DNA卻被壓縮成一個小結構，有一層膜包覆。

他指出，這「通常是人類、動物和植物細胞，複雜有機體才有的形式…不會發生在細菌身上」。

華麗硫珠菌(Thiomargarita magnifica)不僅肉眼可見，還可以...
華麗硫珠菌(Thiomargarita magnifica)不僅肉眼可見，還可以用鑷子輕鬆夾起。(美聯社)
科學家在加勒比海的法國屬地瓜德羅普(Guadeloupe)紅樹林發現世界最大的細...
科學家在加勒比海的法國屬地瓜德羅普(Guadeloupe)紅樹林發現世界最大的細菌。(美聯社)

加州大學 DNA 柏克萊

上一則

加拿大解封爆出國潮 護照申辦大塞車惹民怨

下一則

阿富汗地震災民缺糧缺棲身處 增至1150死

延伸閱讀

林涵琪命案28年 DNA新技術 破案露出曙光

林涵琪命案28年 DNA新技術 破案露出曙光
紐時：中國蒐集個資及DNA 意圖用科技長保威權統治

紐時：中國蒐集個資及DNA 意圖用科技長保威權統治
華僑醫美健康中心NAD長壽點滴 修復受損細胞及退化DNA

華僑醫美健康中心NAD長壽點滴 修復受損細胞及退化DNA
DNA揭20年冤獄 愛州男獲賠1170萬

DNA揭20年冤獄 愛州男獲賠1170萬

熱門新聞

烏克蘭西部城市利維夫18日舉行陣亡官兵的葬禮。（Getty Images）

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

2022-06-18 10:40
英國房地產業者破產數近幾個月來激增。(Getty Images)

英國房地產業 掀破產潮

2022-06-20 15:29
普亭在「聖彼得堡國際經濟論壇」演說，稱希望在結束對烏克蘭的「特殊軍事行動」後，俄羅斯能恢復與烏克蘭間的關係。(美聯社)

普亭：特殊軍事行動結束後 希望俄烏關係恢復正常

2022-06-17 15:07
英國每日郵報19日獨家報導，英國政府消息人士透露，世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(中)私下認為新冠病毒是在2019年從武漢實驗室意外洩出。（歐新社）

英媒：譚德塞私下認為新冠病毒是從武漢實驗室洩出

2022-06-18 22:51
俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯對烏克蘭可能成為歐盟成員「沒有任何反對」。美聯社

普亭：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

2022-06-17 19:37
英勇對抗山獅救主人的牧羊犬Eva。(取材自Instagram)

妙齡女北加州爬山遭山獅攻擊 牧羊犬護主 英勇犧牲

2022-06-18 14:03

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案