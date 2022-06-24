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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

烏克蘭慶歐盟候選國 阿爾巴尼亞總理：我們已經當8年了

編譯周辰陽／即時報導
阿爾巴尼亞總理拉馬。Getty Images
阿爾巴尼亞總理拉馬。Getty Images

歐盟27個成員國領袖在23日峰會同意授予烏克蘭和摩爾多瓦候選國資格，烏克蘭總統澤倫斯基隨即讚為「獨特的歷史性時刻」和「烏克蘭的未來在歐盟」，但阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）卻公開打預防針，希望烏克蘭人民不會對此抱有任何幻想。

泰晤士報與路透報導，阿爾巴尼亞的加盟申請案跟北馬其頓結合在一起，符合條件的2國多年來一直在等待啟動「加入」（Aaccession）談判，歐盟執委會也已批准，但保加利亞以典型的巴爾幹半島國家因語言及民族認同起糾紛而出手擋下。

拉馬總理在峰會開始前接受訪時，就將歐盟的加入程序比喻成貝克特（Samuel Beckett）筆下的荒誕派戲劇《等待果陀》（Waiting for Godot），還公開指責歐盟成員國申請程序為「不老實的做做樣子」（Crooked charade）。

根據影片，拉馬總理先跟記者抨擊保加利亞綁架了同為北約成員國的阿爾巴尼亞跟北馬其頓，接著批評其他26個歐盟成員國坐視不管。他說，「如果我沒有丟掉算數的話，北馬其頓從17年前就是候選國，阿爾巴尼亞則是從8年前。所以，歡迎烏克蘭加入。給予這種資格是樁好事，但我希望烏克蘭人民不會對此產生任何幻想」。

烏克蘭 歐盟 澤倫斯基

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