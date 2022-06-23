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證據曝光 美情報：俄海軍在烏克蘭黑海港口布設水雷

編譯張君堯／即時報導
根據最新解密的美國情報，俄羅斯海軍已接到命令在敖德薩和奧恰基夫的港口佈設水雷，並已在聶伯河完成佈設，作為封鎖烏克蘭糧食出口的手段。（美軍）
根據最新解密的美國情報，俄羅斯海軍已接到命令在敖德薩和奧恰基夫的港口佈設水雷，並已在聶伯河完成佈設，作為封鎖烏克蘭糧食出口的手段。（美軍）

根據最新解密的美國情報，俄羅斯海軍已接到命令在敖德薩（Odesa）和奧恰基夫（Ochakiv）的港口布設水雷，並已在聶伯河（Dnipro River）完成布設，作為封鎖烏克蘭糧食出口的手段。

衛報報導，美國官員發布衛星圖像，顯示本月稍早俄羅斯導彈襲擊附近尼古拉耶夫（Mykolaiv）的烏克蘭第二大糧食碼頭並造成破壞。俄羅斯方則否認在黑海港口周圍埋設水雷，並扭轉對基輔的指控，聲稱是烏克蘭人在自己的港口布設水雷。

美國表示其情報表明俄羅斯採取戰略以切斷仍在烏克蘭控制下的海岸，一位美國官員指出「黑海艦隊奉命有效封鎖烏克蘭的敖德薩和奧恰基夫港口。我們可以確認儘管俄羅斯公開聲稱它沒有在黑海西北部設下水雷，但實際上俄羅斯正在奧恰基夫附近的黑海布設，也有跡象表明俄軍此前曾在第聶伯河設下水雷」。

俄羅斯的行動導致黑海北部三分之一的海上貿易停止，並使該地區的航行安全性極不穩定、其影響不容小覷，烏克蘭的海運出口對全球糧食安全至關重要。目前外界正在研究替代陸路路線，英國也已向土耳其提供技術專長。

俄羅斯 烏克蘭 英國

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