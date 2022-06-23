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英記者命案 巴西男「受不了良心懲罰」自首 曝作案細節

中央社／聖保羅23日專電
英國記者菲力普斯和巴西國家原住民基金會工作人員白瑞拉，在訪問野豬谷原住民領地後，6月5日乘船在伊塔瓜伊河失蹤。（美聯社）
英國記者菲力普斯和巴西國家原住民基金會工作人員白瑞拉，在訪問野豬谷原住民領地後，6月5日乘船在伊塔瓜伊河失蹤。（美聯社）

一名叫做加布里埃爾（Gabriel）的巴西男子今天主動前往聖保羅刑事警察局投案，稱自己涉及原住民專家白瑞拉和英國記者菲力普斯在亞馬遜野豬谷遇害案。

菲力普斯（Dom Phillips）6月5日和國家原住民基金會（Funai）工作人員白瑞拉（Bruno Pereira）在前往野豬谷（Vale do Javari）原住民領地邊界後失蹤，15日證實遇害。

加布里埃爾自稱是亞馬遜州首府瑪瑙斯人，住在北阿塔拉亞（Atalaia do Norte）。他說命案主嫌阿馬里多‧奧利維拉（Amarildo de Oliveira）答應他，一旦東窗事發，不會將他供出來。

加布里埃爾向警方供稱，阿馬里多因菲力普斯調戲他的妻子而向他開槍。至於白瑞拉的死因，加布里埃爾說白瑞拉是「被滅口」，以免阿馬里多的罪行被告發。

加布里埃爾說，案發當天他正和阿馬里多喝酒，阿馬里多請他駕駛船隻，但他不曉得阿馬里多想做什麼。

他說，他和阿馬里多看見白瑞拉和菲力普斯所在的船隻，在靠近兩人的船隻前，阿馬里多就拿起一把來福槍，在3公尺左右的距離先後朝菲力普斯和白瑞拉開槍。

之後，阿馬里多和加布里埃爾將兩名死者的船隻拖曳到隱蔽處，將白瑞拉和菲力普斯的屍體蓋住，以免引人注意。然後阿馬里多找來兩人幫忙埋屍，加布里埃爾說不認識這兩人。

加布里埃爾說，他負責將白瑞拉和菲力普斯的個人物品藏在叢林裡，其他人負責處理屍體和船隻。

加布里埃爾供稱，命案發生後，他輾轉逃至聖保羅，在街頭遊蕩，因思念家中幼兒，加上最終受不住良心懲罰，決定向警局投案。加布里埃爾的供詞將交給負責調查這起命案的聯邦警察。

巴西聯邦警察22日稱，已經完成在野豬谷發現的骸骨科學鑑定，法醫檢查後證實死者是是白瑞拉和菲力普斯。

自從阿馬里多承認謀殺白瑞拉和菲力普斯以來，死者的家屬們一直在等待領回親人遺體。菲力普斯的巴西妻子桑派歐（Alessandra Sampaio）說：「現在我們可以帶他們回家，用愛說再見。」

警察 原住民 巴西

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