英記者命案 巴西男「受不了良心懲罰」自首 曝作案細節

英國記者菲力普斯和巴西國家原住民基金會工作人員白瑞拉，在訪問野豬谷原住民領地後，6月5日乘船在伊塔瓜伊河失蹤。（美聯社）

一名叫做加布里埃爾（Gabriel）的巴西 男子今天主動前往聖保羅刑事警察 局投案，稱自己涉及原住民 專家白瑞拉和英國記者菲力普斯在亞馬遜野豬谷遇害案。

菲力普斯（Dom Phillips）6月5日和國家原住民基金會（Funai）工作人員白瑞拉（Bruno Pereira）在前往野豬谷（Vale do Javari）原住民領地邊界後失蹤，15日證實遇害。

加布里埃爾自稱是亞馬遜州首府瑪瑙斯人，住在北阿塔拉亞（Atalaia do Norte）。他說命案主嫌阿馬里多‧奧利維拉（Amarildo de Oliveira）答應他，一旦東窗事發，不會將他供出來。

加布里埃爾向警方供稱，阿馬里多因菲力普斯調戲他的妻子而向他開槍。至於白瑞拉的死因，加布里埃爾說白瑞拉是「被滅口」，以免阿馬里多的罪行被告發。

加布里埃爾說，案發當天他正和阿馬里多喝酒，阿馬里多請他駕駛船隻，但他不曉得阿馬里多想做什麼。

他說，他和阿馬里多看見白瑞拉和菲力普斯所在的船隻，在靠近兩人的船隻前，阿馬里多就拿起一把來福槍，在3公尺左右的距離先後朝菲力普斯和白瑞拉開槍。

之後，阿馬里多和加布里埃爾將兩名死者的船隻拖曳到隱蔽處，將白瑞拉和菲力普斯的屍體蓋住，以免引人注意。然後阿馬里多找來兩人幫忙埋屍，加布里埃爾說不認識這兩人。

加布里埃爾說，他負責將白瑞拉和菲力普斯的個人物品藏在叢林裡，其他人負責處理屍體和船隻。

加布里埃爾供稱，命案發生後，他輾轉逃至聖保羅，在街頭遊蕩，因思念家中幼兒，加上最終受不住良心懲罰，決定向警局投案。加布里埃爾的供詞將交給負責調查這起命案的聯邦警察。

巴西聯邦警察22日稱，已經完成在野豬谷發現的骸骨科學鑑定，法醫檢查後證實死者是是白瑞拉和菲力普斯。

自從阿馬里多承認謀殺白瑞拉和菲力普斯以來，死者的家屬們一直在等待領回親人遺體。菲力普斯的巴西妻子桑派歐（Alessandra Sampaio）說：「現在我們可以帶他們回家，用愛說再見。」