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苦等國際救援 阿富汗強震倖存者瓦礫堆徒手挖親人

中央社阿富汗夏拉納23日綜合外電報導
阿富汗東部22日凌晨遭受強震重創，至少千人罹難與數千人頓失家園。(美聯社)
阿富汗東部22日凌晨遭受強震重創，至少千人罹難與數千人頓失家園。(美聯社)

阿富汗東部22日凌晨遭受強震重創，至少千人罹難與數千人頓失家園。沒有國際援助的情況下，救援人員和倖存者今天在大雨中徒手挖掘仍埋在石塊下的同胞。

法新社報導，阿富汗東部偏遠地區22日發生規模5.9地震，不僅手機基地台和電線倒塌，也引發落石和泥流阻斷了山區道路。

災情嚴重的巴克迪卡省（Paktika）資訊部門首長今天告訴法新社：「網絡不暢通的情況下，要從現場獲取資訊非常困難。」他表示無法立即更新死亡人數，「加上昨晚大雨引發洪水…很難進到災區」。

美聯社報導，這場地震是阿富汗20年來死傷最慘重的地震，根據官方統計至少千人罹難與1500人受傷。

阿富汗激進組織神學士（Taliban）去年掌權後，以嚴格保守的宗教信條治國，對人權與女權的打壓，自絕於國際社會。神學士如何、以及是否允許國際援助仍是個問題。

由於缺乏重型設備，救援人員只能赤手空拳地在瓦礫堆中搜尋。

一位自稱哈奇穆拉（Hakimullah）的倖存者說：「我們請求阿富汗當局者和全國挺身而出幫助我們，我們一無所有，一無所有，連個帳篷也沒有。」

聯合國阿富汗人道主義協調員阿拉巴洛夫（Ramiz Alakbarov）告訴記者，可能有近2000戶民宅被毀，這在一個平均家庭人數超過20人的地區，是個巨大的數字。

在巴克迪卡（Paktika）首府一間醫院內，一名居民在病床上告訴法新社：「我家有7人一間房、5人一間、4人一間、以及3人一間，他們全都死了。」「我無法再說下去，我的心無法承受。」

醫院院長威爾（Mohammad Yahya Wiar）告訴法新社：「我的國家很窮又欠缺資源，這是個人道危機，就像是海嘯一樣。」

倖存者迅速地為包括兒童和嬰兒在內的死者打理、準備安葬。官員們擔心未來幾天死亡人數還會飆升。

依照伊斯蘭傳統，死者必須面向聖地麥加（Mecca）的方向安葬。根據神學士（Taliban）政府發布的影片顯示，由於死亡人數太多，某座村莊村民索性挖了一大條長溝來埋葬死者。

在巴克迪卡省受災最嚴重的加揚地區（Gayan），村民站在那曾經是「家」的泥磚上，其他人小心翼翼地穿過泥濘小巷，抓住露出屋樑的斷垣殘壁好往前走。

早在神學士上台之前，阿富汗政府就已無法因應頻繁侵擾的天災。但自從神學士重新掌權以來，只剩下少數適航的飛機和直升機，救援能力有限。

要取得直接的國際援助可能會更加困難，包括美國在內等許多國家都是透過聯合國和其他這類組織向阿富汗提供人道主義援助，以免資金落入神學士手中。

近來發生在阿富汗最嚴重的地震是1998年5月，在東北部的塔喀省（Takhar）和巴達克珊省（Badakhshan）總計奪走5000條人命。

阿富汗 地震 聯合國

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