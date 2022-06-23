我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

影／情侶在聖河「親密接吻」 印度男當眾被拖走圍毆

中央社／ 新德里23日專電
一名印度男子因在聖河與一名女子親吻，遭群眾毆打。(圖／擷自推特)
一名印度男子因在聖河與一名女子親吻，遭群眾毆打。(圖／擷自推特)

打算到印度旅遊的民眾注意了，由於民情不同，在公眾場所或聖地切勿有過於親密的舉動，否則很可能引發眾怒。一名印度男子最近就因在聖河與一名女子親吻而遭群眾毆打。

印度新聞工作者辛赫（Suneet Singh）昨天在推特貼出一段影片，一名印度男子在北方省（Uttar Pradesh）阿尤德亞市（Ayodhya）的薩拉悠河（Sarayu River）與身旁一名女子動作親密。

根據影片，兩人後來開始親吻，這時周邊的民眾終於按捺不住，其中一名圍觀者抓起男子的胳膊，把兩人分開，眾人開始辱罵並對他打巴掌及肢體攻擊。影片中聽到一人說：「你不感到羞恥嗎？」

男子上岸後仍被包圍，幸好有同情者勸說，並護送他們離開。影片在印度社群網站傳開，許多媒體對此也進行了報導。

貼文者聲稱，兩名受害者是夫妻關係。

薩拉悠河是恆河的支流之一，被印度教徒視為聖河。阿尤德亞市警方表示已在調查此事件，並會採取必要法律行動。

印度網友對事件看法不一，有人認為在公開場合展現愛意確實不妥；有人認為親吻妻子不是罪，警察應查辦打人的暴徒。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩穩，印度現已開放國際遊客到訪。然而，入境應隨俗，印度民風保守，外國人前往旅遊需注意，勿在公眾場所有親密行為，包括異性或同性之間。

此外，印度民眾信教虔誠，參觀廟宇須脫鞋，穿著應得體，女性不宜露出雙肩，裙應及膝，男性則不宜穿短褲；部分廟宇不樂見民眾穿皮衣進入。

印度 社群網站 警察

上一則

擺脫卡舒吉案陰霾 沙國、土耳其合作 利字擺中間

下一則

烏克蘭成歐盟候選國 澤倫斯基讚「歷史性一刻」

延伸閱讀

鴻海擬在印度生產電動車

鴻海擬在印度生產電動車
普亭：將提高中國汽車、設備和硬體在俄羅斯的份額

普亭：將提高中國汽車、設備和硬體在俄羅斯的份額
鴻海傳考慮在印度生產電動車 在東南亞外擴大布局

鴻海傳考慮在印度生產電動車 在東南亞外擴大布局
金磚峰會22日登場…印度擬抵制中國「宣揚反美」

金磚峰會22日登場…印度擬抵制中國「宣揚反美」

熱門新聞

奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
烏克蘭西部城市利維夫18日舉行陣亡官兵的葬禮。（Getty Images）

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

2022-06-18 10:40
英國房地產業者破產數近幾個月來激增。(Getty Images)

英國房地產業 掀破產潮

2022-06-20 15:29
普亭在「聖彼得堡國際經濟論壇」演說，稱希望在結束對烏克蘭的「特殊軍事行動」後，俄羅斯能恢復與烏克蘭間的關係。(美聯社)

普亭：特殊軍事行動結束後 希望俄烏關係恢復正常

2022-06-17 15:07
法國總統馬克宏（右）、德國總理蕭茲（中）、義大利總理德拉吉（左）難得流露出風趣的一面。（Getty Images）

11小時車程太累人 德法義三國領袖公然比「大小」

2022-06-16 12:37
這段五天鋪完的公路長達75公里。(取材自推特）

破紀錄！印度鋪75公里路 只用105小時

2022-06-17 10:24

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼