影／情侶在聖河「親密接吻」 印度男當眾被拖走圍毆

一名印度男子因在聖河與一名女子親吻，遭群眾毆打。(圖／擷自推特)

打算到印度 旅遊的民眾注意了，由於民情不同，在公眾場所或聖地切勿有過於親密的舉動，否則很可能引發眾怒。一名印度男子最近就因在聖河與一名女子親吻而遭群眾毆打。

印度新聞工作者辛赫（Suneet Singh）昨天在推特貼出一段影片，一名印度男子在北方省（Uttar Pradesh）阿尤德亞市（Ayodhya）的薩拉悠河（Sarayu River）與身旁一名女子動作親密。

根據影片，兩人後來開始親吻，這時周邊的民眾終於按捺不住，其中一名圍觀者抓起男子的胳膊，把兩人分開，眾人開始辱罵並對他打巴掌及肢體攻擊。影片中聽到一人說：「你不感到羞恥嗎？」

男子上岸後仍被包圍，幸好有同情者勸說，並護送他們離開。影片在印度社群網站 傳開，許多媒體對此也進行了報導。

貼文者聲稱，兩名受害者是夫妻關係。

薩拉悠河是恆河的支流之一，被印度教徒視為聖河。阿尤德亞市警方表示已在調查此事件，並會採取必要法律行動。

印度網友對事件看法不一，有人認為在公開場合展現愛意確實不妥；有人認為親吻妻子不是罪，警察 應查辦打人的暴徒。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩穩，印度現已開放國際遊客到訪。然而，入境應隨俗，印度民風保守，外國人前往旅遊需注意，勿在公眾場所有親密行為，包括異性或同性之間。

此外，印度民眾信教虔誠，參觀廟宇須脫鞋，穿著應得體，女性不宜露出雙肩，裙應及膝，男性則不宜穿短褲；部分廟宇不樂見民眾穿皮衣進入。