影／情侶在聖河「親密接吻」 印度男當眾被拖走圍毆
打算到印度旅遊的民眾注意了，由於民情不同，在公眾場所或聖地切勿有過於親密的舉動，否則很可能引發眾怒。一名印度男子最近就因在聖河與一名女子親吻而遭群眾毆打。
印度新聞工作者辛赫（Suneet Singh）昨天在推特貼出一段影片，一名印度男子在北方省（Uttar Pradesh）阿尤德亞市（Ayodhya）的薩拉悠河（Sarayu River）與身旁一名女子動作親密。
根據影片，兩人後來開始親吻，這時周邊的民眾終於按捺不住，其中一名圍觀者抓起男子的胳膊，把兩人分開，眾人開始辱罵並對他打巴掌及肢體攻擊。影片中聽到一人說：「你不感到羞恥嗎？」
男子上岸後仍被包圍，幸好有同情者勸說，並護送他們離開。影片在印度社群網站傳開，許多媒體對此也進行了報導。
貼文者聲稱，兩名受害者是夫妻關係。
कल @Suneet30singh द्वारा पोस्ट इस वीडियो में अयोध्या में सरयू में स्नान के दौरान एक आदमी को अपनी पत्नी को किस करने के नाम पर सार्वजनिक गुंडागर्दी हुई। प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं।— AmitabhThakur (@Amitabhthakur) June 23, 2022
कृ अविलंब संज्ञान लें @Uppolice@ayodhya_police@adgzonelucknow pic.twitter.com/InonHl8eAz
薩拉悠河是恆河的支流之一，被印度教徒視為聖河。阿尤德亞市警方表示已在調查此事件，並會採取必要法律行動。
印度網友對事件看法不一，有人認為在公開場合展現愛意確實不妥；有人認為親吻妻子不是罪，警察應查辦打人的暴徒。
因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩穩，印度現已開放國際遊客到訪。然而，入境應隨俗，印度民風保守，外國人前往旅遊需注意，勿在公眾場所有親密行為，包括異性或同性之間。
此外，印度民眾信教虔誠，參觀廟宇須脫鞋，穿著應得體，女性不宜露出雙肩，裙應及膝，男性則不宜穿短褲；部分廟宇不樂見民眾穿皮衣進入。
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