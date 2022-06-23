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英外相首訪土耳其 示警烏克蘭糧食危機7月須解決

中央社倫敦23日專電
英國外交大臣特拉斯(左)首度訪問土耳其，與外長卡夫索格魯商議烏克蘭糧食出口問題的可能解方。(Getty Images)
英國外交大臣特拉斯(左)首度訪問土耳其，與外長卡夫索格魯商議烏克蘭糧食出口問題的可能解方。(Getty Images)

英國外交大臣特拉斯今天首度訪問土耳其，與外長卡夫索格魯商議烏克蘭糧食出口問題的可能解方。她示警，危機必須在下個月內解決，以避免災難性的後果。

烏克蘭約7月底開始新一波收成，屆時若舊糧運不出去、新糧難以貯存，問題將更嚴峻。

特拉斯（Liz Truss）在首都安卡拉與卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）會面；除了俄烏戰爭及其衍生的糧食危機，雙方也觸及經貿與安全合作及北大西洋公約組織（NATO）相關議題。

俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭後，封鎖烏克蘭出海口，導致農業大國烏克蘭所產超過2000萬噸糧食無法出口，威脅全球糧食安全，且恐引發嚴峻難民問題。

特拉斯在會後聯合記者會指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）把飢餓當武器、把糧食安全當冷血的戰爭工具。

她強調，商用船隻必須有安全通道能使用，而烏克蘭港口必須能免於俄軍攻擊。英國支持聯合國持續召集相關會談，但俄羅斯不能被允許刻意拖延或立場曖昧、模凌兩可。

特拉斯回應媒體提問時說，英國願意提供專業技術，協助船隻繞過俄羅斯封鎖以運出烏克蘭糧食。

她指出，解決港口遭封鎖、糧食無法正常運輸等問題需要各國一同努力，英國與烏克蘭、土耳其及聯合國為此持續密切溝通協調。

卡夫索格魯則說，若聯合國的提案獲烏克蘭、俄羅斯等相關方同意，聯合國將在烏克蘭水域設立安全通道，並在伊斯坦堡設立監控中心。前往烏克蘭的船隻都將接受檢查，確認未運載武器彈藥。土耳其可望在伊斯坦堡再次舉行高峰會，目前仍在等待俄方回應。

至於烏克蘭指控俄羅斯竊取、私自將糧食運往土耳其等其他國家銷售或使用，卡夫索格魯指出，土方正進行相關調查，且不會容許這類糧食入境。

北約28至30日將在西班牙馬德里舉行高峰會，討論新的戰略構想、嚇阻與防衛部署、如何更有效應對俄烏戰爭後的全球安全新局勢等。芬蘭和瑞典的加入申請案預料也將獲關注，但北約成員國土耳其因不滿芬、瑞庇護庫德工人黨（PKK）等「恐怖組織」，反對兩國加入，與絕大多數西方夥伴不同調。

根據議程，北約各國也將討論日益強勢的中國構成的安全挑戰。

特拉斯今天強調，北約的「門戶開放政策」絕不能遭侵蝕；英國強力支持芬蘭和瑞典加入北約，且相信兩國的加入有助強化集體防衛與安全。

俄烏戰爭讓長期採行軍事不結盟的芬蘭與瑞典在5月18日正式遞交加入北約申請書；在此之前，土耳其已公開表達強烈反對，相關分歧不排除在下週北約峰會期間仍無法獲得解決。值得注意的是，英國在5月上旬搶先一步與長期有軍事合作的芬、瑞兩國簽署安全協議，為在芬、瑞兩國遭攻擊時出兵援助提供基礎。

烏克蘭 北約 俄羅斯

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