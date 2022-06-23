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聯合國：烏克蘭152處歷史遺跡 遭俄戰火破壞

中央社巴黎23日綜合外電報導
自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭152處文化和歷史遺址全部或部分遭到破壞。所幸的是烏克蘭的7處世界遺產目前尚未受到影響，如圖中的聖索菲亞大教堂。(美聯社)
自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭152處文化和歷史遺址全部或部分遭到破壞。所幸的是烏克蘭的7處世界遺產目前尚未受到影響，如圖中的聖索菲亞大教堂。(美聯社)

聯合國教科文組織（UNESCO）今天表示，聯合國專家已經證實，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭152處文化和歷史遺址全部或部分遭到破壞。

法新社報導，聯合國教科文組織表示，遭破壞遺址包括博物館和紀念碑、教堂等宗教建築，以及圖書館和其他特殊建築。聯合國教科文組織正在協助烏克蘭當局記錄損失。

聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）在聲明中表示：「這些對烏克蘭文化遺址的反覆攻擊必須停止。所有形式的文化遺產在任何情況下，都不應被鎖定為攻擊目標。」

聯合國教科文組織一直在幫助烏克蘭當局用獨特的「藍盾」標記地標，這意味它們受到1954年的「關於武裝衝突情況下保護文化財產的海牙公約」保護，俄國和烏克蘭都是該公約的簽署國。

然而，聯合國教科文組織表示，自2月24日俄國入侵以來，已有數十處遺址遭破壞，其中3/4位於烏東的哈爾科夫（Kharkiv）和頓內茨克（Donetsk）以及首都基輔附近。

但烏克蘭的7處世界遺產目前尚未受到影響，如聖索菲亞大教堂（Saint Sophia Cathedral）和位於首都的基輔洞窟修道院（Kyiv-Pechersk Lavra）。

烏克蘭 聯合國 俄國

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