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新總統就職前 菲律賓終止中菲南海油氣開發協商

中央社馬尼拉23日專電
菲律賓下屆總統當選人小馬可仕(圖)將於30日就職。即將卸任的菲律賓外交部長陸辛宣布，在總統杜特蒂指示下，馬尼拉已全面終止與北京的南海油氣開發合作協商。(美聯社)
菲律賓下屆總統當選人小馬可仕(圖)將於30日就職。即將卸任的菲律賓外交部長陸辛宣布，在總統杜特蒂指示下，馬尼拉已全面終止與北京的南海油氣開發合作協商。(美聯社)

菲律賓下屆總統當選人小馬可仕將於30日就職。即將卸任的菲律賓外交部長陸辛今天宣布，在總統杜特蒂指示下，馬尼拉已全面終止與北京的南海油氣開發合作協商。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）5月下旬受訪時曾說，在南海議題上，新政府不會允許任何「平方毫米」的菲律賓沿海海域權利被踐踏。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）和馬尼拉公報報導，陸辛（Teodoro Locsin Jr.）今天在菲律賓外交部成立124週年慶發表演講時說，已執行杜特蒂（Rodrigo Duterte）的指示，「石油和天然氣的討論全面終止。沒有什麼懸而未決的；一切都結束了」。

陸辛未透露杜特蒂何時下達這項指示。

陸辛說：「3年過去了。我們尚未實現開發石油和天然氣資源這個對菲律賓如此重要的目標。但（合作開發）不能以主權為代價；一丁點都不行。」

他表示：「我試了3年希望達成協議，促進在西菲律賓海的石油和天然氣探勘與開發。我們在憲法允許範圍內盡了所能。」

菲律賓1987年憲法規定，公共領域所有土地、水域、礦產、煤炭、石油和其他礦物油、漁業、森林或木材、野生動物、動植物和其他自然資源都歸國家所有。自然資源探勘、開發和利用應受國家全面管制和監督。國家應保護其群島水域、領海和專屬經濟海域的海洋財富，其使用和享有僅限於菲律賓公民。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

陸辛說：「從我們所站的深淵邊緣再往前一步就是陷入憲法危機。這解釋了我的突然退縮，使王毅（中國外交部長）與我3年的真誠努力付諸東流。」

他強調，與北京協商南海油氣開發合作期間，馬尼拉堅守2016年南海裁決，「我們沒有放棄任何一吋領土或一丁點我們的水域」。

小馬可仕5月下旬受訪時曾說，南海議題上，新政府不會允許任何「平方毫米」的菲律賓沿海海域權利被踐踏。但他未針對菲中合作油氣開發議題發表意見。

小馬可仕說，新政府「將持續以堅定的聲音與中國對話」，但強調馬尼拉不能與中國開戰，「這是我們現在最不需要的事」。

菲律賓、中國、台灣和東南亞多國存在南海主權爭議。海牙常設仲裁法院於2016年7月公布南海裁決，指北京「對南海水域資源無歷史性權利」，並表示「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

杜特蒂上任後，為與北京當局改善關係，擱置南海仲裁結果多年。馬尼拉與北京於2018年簽署「關於油氣開發合作的諒解備忘錄」，並於2019年召開「菲中油氣開發合作政府間聯合指導委員會」首次會議，同意進一步推動油氣開發方面的溝通和協調。

石油 北京 杜特蒂

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