南韓總統尹錫悅將參加北約峰會 被質疑轉向反中政策

南韓總統尹錫悅。圖為他於5月10日宣誓就任韓國總統。（新華社）

南韓 宣布，尹錫悅總統將出席29日至30日於西班牙馬德里召開的北約 峰會，這是南韓首次參加。韓總統府強調，此次參會並不代表南韓將轉向反華和反俄政策。

韓聯社報導，南韓國家安保室長金聖翰22 日在龍山總統府發佈了這一消息。他表示，尹錫悅出席北約峰會有三方面的意義：

一是強化基於自由民主價值的團結。金聖翰稱，北約30個成員國都是與南韓共用自由民主、法治、人權等普世價值與規則的傳統友邦，因此尹錫悅有望通過峰會詳細闡述南韓政府在朝核、朝鮮問題上的立場，以確保與會國的廣泛支持。

二是擴大綜合安全的基礎。金聖翰指出，在烏克蘭問題等難以預測的國際局勢下，南韓有必要與北約成員國共同建立綜合安全網路。

三是有效應對新型安全挑戰。金聖翰表示，北約在新興技術、海洋安全、網路安全等新型安全挑戰方面有著長期的研究積澱，南韓正與其討論共用情報、聯合操演、共同研究等問題。為提供長效支撐，南韓還計畫在比利時布魯塞爾設立南韓駐北約代表處。

報導稱，有人質疑：這是否代表著南韓政府定下了「反華反俄」的政策？韓總統府相關人士則反駁稱，南韓不是北約成員國，南韓首腦參會意義在於從「全面安保」的角度出發，擴大深化與成員國及夥伴國的網路，沒有必要將此解釋為反中、反俄政策的大轉變。

觀察者網報導，這是北約首次邀請南韓、日本、澳洲 、紐西蘭四個亞太國家參加首腦峰會。日媒稱，日韓澳紐到時可能自己「開小會」以應對中國。

近段時間，北約明顯加快「亞太化」進程，將北約影響力從歐洲拓展至亞太地區乃至全球。6月，北約秘書長斯托爾滕貝格、美國駐北約大使朱莉安．史密斯等表示，本次會議將更新北約關鍵文件「戰略概念」（NATO Strategic Concept），把俄羅斯列為「主要威脅」，並首次把中國納入其中。

對此，中國外交部發言人汪文斌此前表示，冷戰早已結束，北約作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，理應審時度勢，作出必要調整。北約口口聲聲稱自己是「防禦性組織」，實際上卻在不斷製造對抗、製造事端。北約明明是北大西洋的軍事組織，近年來卻跑到亞太地區耀武揚威、挑動矛盾。北約東擴對歐洲和平穩定和長治久安的影響值得反思。「北約已經搞亂了歐洲，難道還要搞亂亞太，搞亂全世界嗎？」