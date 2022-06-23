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圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

死亡近18個月才被發現 注重隱私的愛爾蘭夫妻陳屍屋內

編譯張君堯／即時報導

愛爾蘭警方正在調查2名老者的死因，他們的屍體在鄉村平房中經過約18個月才被發現，整起案件似乎與養老金有所關係。

衛報報導，這對夫婦分別是81歲的尼古拉斯（Nicholas Smith）及其79歲妻子希拉里（Hilary Smith），住在距離蒂珀雷里郡（County Tipperary）克洛寧村（Cloneen）約三英里遠的偏遠小鎮，該對夫妻的鄰居自2020年底以來一直沒有見到他們露面後表示擔憂，警方也於20日發現憾事。

據悉，尼古拉斯身亡在臥室，希拉里則在客廳，房內的百葉窗被拉下且沒有強行進入的跡象。沃特福德大學醫院的病理學家穆里根（Linda Mulligan）的屍檢結果尚無定論，警方正在等待毒理學和其他測試的結果，有人猜測他們可能死於新冠病毒或一氧化碳中毒，但警方強調他們保持開放的態度。

鄰居接受採訪時表示這對夫妻非常保守，但總是彬彬有禮和友好，如果在路上看到他們，他們會打招呼並揮手，但他們從一開始就明確表示他們不想被邀請去他人家中喝茶，表現出相當注重隱私的情況。2020年末尼古拉斯曾告訴該地區的人們他們打算搬到法國，並提前付錢讓一名男子繼續修剪草坪，這樣他們的缺席就不會引起擔憂。

不過後來花園的凌亂狀況以及這對夫婦的車仍留在當地，促使警方在20日進行了檢查，冰箱裡的牛奶和其他易腐爛物品的狀況表明史密斯夫婦於2020年11月或12月死亡，警方正在檢查房子裡的信件和文件以尋找線索，並與英國澳洲警方聯絡以了解更多。

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