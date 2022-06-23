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普亭：將提高中國汽車、設備和硬體在俄羅斯的份額

記者陳言喬／即時報導
俄羅斯總統普亭出席2022年金磚國家工商論壇開幕式並以視訊致辭。（新華社）
俄羅斯總統普亭出席2022年金磚國家工商論壇開幕式並以視訊致辭。（新華社）

俄羅斯總統普亭22日在金磚國家工商論壇開幕式視訊表示，由於西方國家試圖切斷與俄羅斯的經濟聯繫，俄羅斯將把貿易轉向中國、印度、巴西和南非等可靠的國際夥伴，包括提高中國汽車、設備和硬體在俄羅斯市場的份額。

金磚國家（BRICS），引用巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）、中國（China）和南非（South Africa）的英文首字母。由於該詞與英語單詞的磚（Brick）類似，因此被稱為「金磚國家」。

財聯社報導，普亭在視訊講話中說，「我們正積極致力於將我們的貿易流動和對外經濟聯繫轉向可靠的國際夥伴，主要是金磚國家」。

他說，今年前三個月，俄羅斯與金磚國家貿易額增長了38%，達到450億美元。

「俄羅斯工商界和金磚國家工商界之間的接觸已經在加強」。例如，有關在俄羅斯開設印度連鎖店的談判正在進行中，提高中國汽車、設備和硬體在俄羅斯市場上的份額也在談判中。

此外，俄羅斯還增加了對中國和印度的石油出口，今年5月，中國從俄羅斯進口的原油飆升至創紀錄水準，俄羅斯更是取代沙烏地阿拉伯成為中國最大的原油供應國。

普亭表示，俄羅斯的金融資訊交換系統將對所有金磚國家的銀行開放，莫斯科正在尋找不依賴美元或歐元等貨幣的新交易方式。「我們正在與金磚國家夥伴一道，為國際解決方案制定可靠的替代機制」。

普亭在講話中指責西方國家忽視了自由貿易等市場經濟的基本原則。

報導稱，自今年2月俄烏衝突爆發以來，西方的制裁切斷了俄羅斯與全球經濟的大部分聯繫，使俄國陷入嚴重經濟衰退。不過，莫斯科仍繼續依賴大宗商品出口獲得大量資金，尤其是在能源價格上漲的情況下。國際能源機構估計，俄羅斯石油出口收入在5月份上升到大約200億美元。

俄羅斯 普亭 印度

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