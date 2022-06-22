阿富汗強震至少1000死1500傷 生還者：到處都有哭聲

阿富汗東部帕克蒂卡省一個村莊受損的房屋。（新華社）

阿富汗 強震造成至少千人喪生、1500人受傷後，美國今天對慘重災情表達悲痛之意，並說正在尋求提供協助的方式，包括與神學士 （Taliban）統治者對話的可能性。

路透報導，22日的地牛翻身是阿富汗自2002年以來最致命地震 ，美國地質調查所（USGS）指出，震央在距離阿富汗東南部城市柯斯特（Khost）約44公里處，柯斯特鄰近巴基斯坦邊界。

歐洲地中海地震中心（EMSC）在社群網站推特（Twitter）發文說，巴基斯坦、阿富汗和印度約有1.19億人感受得到地震晃動。巴基斯坦尚未傳出災情或傷亡。

歐洲地中海地震中心說地震規模6.1；美國地質調查所則說規模為5.9。

法新社報導，這場地震在崎嶇不平的阿富汗東部地區造成最為嚴重的打擊。自神學士去年8月接掌政權，阿富汗人道危機惡化，當地民眾生活十分困苦。.

災情嚴重的帕克蒂卡省（Paktika）資訊和文化部門負責人胡紮法（Mohammad Amin Huzaifa）表示：「民眾正一個接一個地挖著墳墓。」他還說，光是帕克蒂卡省就有至少1000人喪命，另有超過1500人受傷，許多人傷勢危急。

他說，還有人困在瓦礫堆下。

在阿富汗東部帕克蒂卡省的一個村莊，人們查看地震中受損的房屋。（新華社）

一名22歲生還者在帕克蒂卡省首府夏拉納（Sharana）的醫院中說：「情況很恐怖，到處都有哭聲，我家的幾個孩子都被埋在土裡。」

在華府，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國對於這起毀滅性地震奪走至少1000條阿富汗人命深感悲痛。他說：「總統拜登持續關注事件發展，並已指示美國國際開發總署（USAID）和其他聯邦政府夥伴來評估美國因應選項，協助這些受害最深的民眾。」

國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國已在聯繫目前在阿富汗活動且獲華府支援的人道團體。他在聲明中說：「美國人道夥伴已採取行動，包括遣送醫療團隊協助有需要的民眾，而我們也在評估其他因應選項。」

近一年之前，拜登在神學士武裝分子快速推進阿富汗各地之際，結束了美國在阿富汗近20年的軍事行動。

美國曾與神學士舉行會談，但拒絕承認神學士為合法政權，說美方希望能在女性人權等美國視為關鍵優先要務方面看到進展。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美國願意與神學士進行討論，但還不清楚對方有立即提出這方面的要求。

根據美聯社，2002年阿富汗北部規模6.1的強震奪走約1000條人命；1998年阿富汗東北規模6.1地震造成至少4500人喪生。