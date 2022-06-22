俄駐英大使遭禁止進入國會 中國大使去年也遭禁

英國國會大廈。(Getty Images)

英國 國會近日禁止俄羅斯駐英國大使克林及其他俄駐英官員進入國會大廈，直至另行通知。為反制北京制裁英國國會議員，中國駐英大使鄭澤光去年9月也遭禁止進入國會。

下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）及上議院議長麥福男爵（Lord McFall）20日透過電郵周知國會議員，禁止克林（Andrei Kelin）及其他駐英俄羅斯官員進入國會所屬空間和土地。

自俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭 以來，相關禁令僅以非正式形式存在，20日才正式訴諸文字。

回應英國制裁9成以上俄羅斯國會議員，莫斯科日前宣布對英國國會287名（約總數44%）下議院議員及154名（約總數20%）上議院議員發動制裁、禁止他們入境。

英國外交部建議相關議員，除了俄羅斯，應避免前往受莫斯科實質控制或影響的國家地區，包括白俄羅斯 、遭俄羅斯兼併的烏克蘭克里米亞（Crimea）、烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）、亞美尼亞與亞塞拜然交界地帶、摩爾多瓦聶斯特河沿岸地區（Transnistria）等。

英國國會跨黨派俄羅斯小組主席、外交委員會成員布萊恩特（Chris Bryant）3月初曾呼籲，俄羅斯官方說謊成性，西方必須適時停止與莫斯科「對話」，因為俄方將西方的對話意願視為可利用的弱點。

布萊恩特當時指出，克林曾數次向英方表示，俄羅斯「絕對不會」侵略烏克蘭；克林甚至批評英方，該對自己的情勢研判「感到羞恥」。

布萊恩特說，現在則所有人都知道相關言論是無恥謊言。他將取消與克林的會面，因為不希望俄羅斯宣傳機器有機會宣稱，克林依然是英國國會議員座上賓。

在此之前，英國國會已對鄭澤光關上大門。北京去年3月對英國總計10名個人及4所機構發動制裁，理由是相關個人及機構散布關於新疆人權侵害事件的「虛假訊息」，遭制裁的國會議員包括外委會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）。

鄭澤光去年6月履新，英國國會跨黨派中國小組（All Party Parliamentary China Group）及中英貿易協會（China–Britain Business Council）原定9月中為他在國會大廈舉行招待會，但遭被北京制裁的議員群起抗議。

議員們致函霍伊爾，指出當他們的自由遭侵害，中國政府在英國的首席代表竟能自由進出國會大廈、使用內部設施，利用國會空間為他代表的政權喉舌，這簡直不可思議。