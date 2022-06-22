盧甘斯克烏軍不敵俄攻勢 大城附近僅存數據點失守
CNN報導，烏克蘭官員承認，東部盧甘斯克州唯一仍由他們掌控的大都市利西昌斯克（Lysychansk）附近數個社區已告失守。
盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Hayday）表示，「俄羅斯人正在逼近利西昌斯克，盤踞在附近的城鎮，該市正遭受飛機的轟炸」。他也表示，利西昌斯克以南的地區戰況「艱鉅」，「敵軍進入了托什基夫卡（Toshkivka），這地方允許他們增加對其他定居點的火力」。
據報導，俄軍正盤踞在緊鄰利西昌斯克南邊的數個村莊，包括Ustynivka、Pidlisne與Myrna Dolyna，正在Bila Hora推進。蓋戴承認，「對我軍士兵來說，想維持住防線並不容易」。CNN指出，蓋戴的看法表明，利西昌斯克周圍的烏克蘭守軍經歷數周的轟炸後，已經開始不敵更強大的俄方火力。
儘管蓋戴指出，北頓內次克（Severodonetsk）的巷戰還在繼續，卻也稱俄軍正設法包圍利西昌斯克與北頓內次克附近一些地點（如Borivske）的烏軍單位。軍事分析師已表示，俄軍從南邊推進的風險在於一些烏軍部隊可能被切斷。
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