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擲硬幣決定參戰 台灣志願兵赴烏：為人生留念

Google前CEO：半導體依賴台灣 危害美國國安

馬斯克義舉Starlink援烏 未來可能援台？中國起戒心

編譯劉忠勇／綜合報導
金融時報指出，北京方面的軍事規畫者擔心，馬斯克數千枚衛星會用來監控中國、甚至更敏感的是、用來支援台灣。（路透）
金融時報指出，北京方面的軍事規畫者擔心，馬斯克數千枚衛星會用來監控中國、甚至更敏感的是、用來支援台灣。（路透）

普亭下令進兵烏克蘭後幾天，馬斯克便決定將Starlink的衛星接收器材運至烏克蘭，讓烏克蘭能保持通訊暢通。此義舉廣受西方國家肯定，卻讓中國起了戒心，擔心Starlink日後也可能支援台灣。金融時報指出，在中國享有「矽谷鋼鐵人」之譽的馬斯克終會發現，北京接納他的善意是有限度的。

太空和衛星通訊專業顧問公司 Orbital Gateway創辦人Blaine Curcio 指出，由於馬斯克旗下的商用火箭和衛星事業SpaceX和Starlink都視為「美國太空軍用工業設施」的一環，因此在「中國引起很大的警戒」。

Starlink已部署超過2000枚低軌道衛星，馬斯克計畫再增闢數千枚。隨衛星網路擴大，美中太空競賽白熱化，專家提醒，馬斯克恐怕不易兼顧兩強之間彼此衝突的利益。

金融時報指出，北京方面的軍事規畫者擔心，馬斯克數千枚衛星會用來監控中國、甚至更敏感的是、用來支援台灣。前美國國防部官員 Drew Thompson說，馬斯克捐獻 Starlink器材給烏克蘭，讓中國意識到低軌道衛星戰時的「用途和效力」。

解放軍官媒中國軍網上個月批評，SpaceX和美國軍方關係匪淺，不僅和軍方有商用合約關係，還認為Starlink助長美國軍事實力。北京跟蹤與通信技術研究所講得更露骨 ，建議北京應備妥擊落Starlink衛星和作業系統「軟硬殺傷力」。

同時，北京監管當局也將矛頭轉向特斯拉。邁阿密大學中國問題專家金德芳（June Teufel Dreyer）預測，北京屬早會對特斯拉進入中國市場設下限制。大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員羅谷（Dexter Roberts）也堅信，北京會對布局「競爭性產業、特別是科技業」的外國企業加諸新的限制。他也說，北京「會限制官方視為有資料和其他安全顧慮的經營方式」。

北京 馬斯克 烏克蘭

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