我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

即將展開歐洲訪問行程 拜登：可能不造訪烏克蘭

歐美機場亂成一鍋粥 這家航空總裁：旅遊需求不會消失

哥倫比亞選出首位左翼總統 是否持續親美成焦點

中央社波哥大19日綜合外電報導
哥倫比亞前叛軍成員裴卓(前左)贏得總統大選，與競選搭檔馬奎斯(前右)接受支持者歡呼。(美聯社)
哥倫比亞前叛軍成員裴卓(前左)贏得總統大選，與競選搭檔馬奎斯(前右)接受支持者歡呼。(美聯社)

哥倫比亞前叛軍成員裴卓今天贏得總統大選，成為哥國首位左翼總統，使國家走上由右轉左的全新道路，但他任職後的拉美外交及毒品政策，恐使哥國與長年盟友美國間產生緊張。

現年62歲的裴卓（Gustavo Petro）拿下50.4%選票，他的競選對手耶南德茲（Rodolfo Hernandez）得票率為47.3%。

哥國保守右派領袖執政數十年後，許多選民對貧窮及不平等問題感到不滿，裴卓的勝選令他們為之振奮。他承諾擴大社會計畫，對富人徵稅，並擺脫他認為經濟過度依賴化石燃料的情況。

但裴卓的勝選也使哥國邁向充滿高度不確定性的道路，哥國是拉丁美洲人口第3大國，面臨加劇的貧窮及暴力問題，致使湧向美國邊境的哥國民眾人數創下紀錄。

哥國也面臨境內亞馬遜雨林大量遭到砍伐，以及民眾對重要民主機構不信任加劇等問題。前者是對抗氣候變遷的重要緩衝，後者已成拉美區域趨勢。

由於哥國的歷史情況，裴卓的勝選別具意義。哥國政府曾與前左翼暴力叛亂組織「哥倫比亞革命軍」（FARC）交戰數十年，而FARC已於2016年與政府簽署和平協議並繳械，為更廣泛政治對話開啟空間。

裴卓曾是哥國另一個游擊隊團體M-19的成員，該團體在1990年解散轉型成為政黨，幫助改寫哥國憲法。裴卓最終成為哥國反對派強有力的領袖，以譴責侵害人權及貪腐著稱。

紐約時報指出，他的勝選也可能對哥美關係構成考驗。哥國是美國在拉美的最堅實盟友，傳統上已成為華府的拉美政策基石。

但裴卓批評美國反毒戰爭方法失敗，稱美國過度聚焦於掃除古柯鹼原料古柯作物，並說美國在鄉村發展及其他措施方面建樹不夠。

裴卓已表明，他擁護某種形式的毒品合法化，將與美國針對一項既有貿易協議重新談判以更有利哥國人民，他也將與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的威權政府重新建立關係。這些措施可能造成與美國的衝突。

裴卓今年稍早受訪時表示，他相信自己能與美國總統拜登的政府合作良好，他與美國的關係將聚焦共同對抗氣候變遷，尤其是阻止亞馬遜雨林所受急劇侵蝕。

華盛頓郵報指出，美國長年來視哥倫比亞為拉美區域最重要及穩定盟友，拜登形容哥國是拉美南半球的民主「基石」。現在部分人士擔心，裴卓就任總統將導致兩國長期合作關係出現緊張，尤其是兩國打擊毒品貿易的措施。

但華府智庫美洲國家對話組織（Inter-American Dialogue）研究員希福特（Michael Shifter）預測，裴卓擔任總統期間將擺出「許多政治姿態」，但對美國的實際敵意將會很少，就像墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）那樣。

毒品 拜登 氣候變遷

上一則

印度孟加拉雨季連日豪雨釀洪災 900多萬人受困

下一則

加拿大鐵路公司發動罷工

延伸閱讀

民調：53%認經濟已衰退 對拜登認同度幾乎砍半

民調：53%認經濟已衰退 對拜登認同度幾乎砍半
共和黨民調專家：國慶連假 通膨感受將大爆發

共和黨民調專家：國慶連假 通膨感受將大爆發
抗通膨 拜登政府擬推「組合拳」策略 葉倫預測：未來幾月經濟將放緩

抗通膨 拜登政府擬推「組合拳」策略 葉倫預測：未來幾月經濟將放緩
高通膨 百物漲 成本增 基礎建設延宕 重挫拜登政績

高通膨 百物漲 成本增 基礎建設延宕 重挫拜登政績

熱門新聞

烏克蘭西部城市利維夫18日舉行陣亡官兵的葬禮。（Getty Images）

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

2022-06-18 10:40
普亭在「聖彼得堡國際經濟論壇」演說，稱希望在結束對烏克蘭的「特殊軍事行動」後，俄羅斯能恢復與烏克蘭間的關係。(美聯社)

普亭：特殊軍事行動結束後 希望俄烏關係恢復正常

2022-06-17 15:07
法國總統馬克宏（右）、德國總理蕭茲（中）、義大利總理德拉吉（左）難得流露出風趣的一面。（Getty Images）

11小時車程太累人 德法義三國領袖公然比「大小」

2022-06-16 12:37
這段五天鋪完的公路長達75公里。(取材自推特）

破紀錄！印度鋪75公里路 只用105小時

2022-06-17 10:24
俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯對烏克蘭可能成為歐盟成員「沒有任何反對」。美聯社

普亭：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

2022-06-17 19:37
英國每日郵報19日獨家報導，英國政府消息人士透露，世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(中)私下認為新冠病毒是在2019年從武漢實驗室意外洩出。（歐新社）

英媒：譚德塞私下認為新冠病毒是從武漢實驗室洩出

2022-06-18 22:51

超人氣

更多 >
22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容
華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷
珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難
病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕
為什麼美股今天休市？原因是這個

為什麼美股今天休市？原因是這個