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瑪琳．雷朋漂亮一仗 法國會選舉極右席次創新高

中央社巴黎19日綜合外電報導
瑪琳．雷朋領導的法國極右派，19日在國會選舉取得歷史性的成功。(美聯社)
瑪琳．雷朋領導的法國極右派，19日在國會選舉取得歷史性的成功。(美聯社)

法國極右派19日在國會選舉取得歷史性的成功，議員人數翻了逾十倍，該黨從邊緣躍居主流反對派的地位因此更形鞏固。

自2011年接掌黨以來，瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）極力想讓當時名為「民族陣線」（National Front）、現在稱為「國民聯盟」（National Rally）的這個極右派政黨擺脫在其父親近40年領導下形成的反猶太形象。

民眾對總統馬克宏（Emmanuel Macron）普遍失望、因為生活成本增加等因素而起的民怨，已經讓瑪琳．雷朋在4月的總統選舉囊括42%得票率，今天她趁勝追擊，她的政黨贏得國會89席，遠高於2012年的僅2席、2017年僅8席。

上週民調估計「國民聯盟」會拿到25-50席。

瑪琳．雷朋連任議員後告訴記者：「我們實現了3個目標：讓馬克宏成為少數總統，無法掌控權力，同時也追求攸關民主復興的政治重組。」

今天的結果讓所謂的「共和陣線」選民相當難過，這群來自各行各業的選民為阻止極右派繼續攻城掠地，團結支持主流候選人。

這樣的結果也證明了，雷朋重塑黨的形象，且總統大選後拒絕與名嘴出身的民族主義政治人物澤穆爾（Eric Zemmour）聯手，稱得上戰略正確。

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