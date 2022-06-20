英國建商破產潮來臨 上季無力償債業者激增一倍

今年頭3個月，英國有81家房地產投資公司破產，寫下逾十年來最高單季數字。(路透)

英國 房地產業者破產數近幾個月來激增，反映不動產投資公司現在面臨利率攀升帶來的衝擊。

英國金融時報報導，根據稅務和顧問公司Mazars的數據，今年頭3個月，英國有81家房地產投資公司破產，寫下逾十年來最高單季數字，也比去年最後一季46家公司破產的數字激增。

這些高風險企業包含在疫情 爆發前以融資借貸炒作開發項目的業者，以及在疫情封鎖期間因承租店家關門而損失房租的商業房東。

現在，隨著英國央行藉由升息來控制飆高的通膨，房地產公司面臨借貸成本攀升帶來的生存威脅。英國央行上周連續第五度升息，基準利率調高1碼至1.25%。

Mazars合夥人戴克（Rebecca Dacre）表示：「隨著拖欠如此多租金，債權人日益找上門來，近期一連串升息成了雪上加霜。不幸地，進一步升息仍可能接踵而至，這代表這塊產業可能會見到更多破產。」

一些企業還能存活到現在，是因為貸款 方靠著政府的新冠疫情紓困措施保護。但發布停業清理的暫停措施在今年初告終，代表放款機構不再有義務給予寬限。

房地產建案投資人在撐過疫情後，希望能夠在景氣復甦的情況下，賺回損失的獲利並讓延後的建案追趕上營建進度。然而，俄羅斯入侵烏克蘭，促使全球經濟有陷入衰退的可能性，並且推高物價、引發生活成本危機，並且引發英國房市景氣減緩的展望。

建商同樣面臨勞工和原物料成本上揚，這主要是由薪資上漲、能源價格高昂與供應鏈中斷引發。

會計業者Price Bailey的另一份研究顯示，營建業企業對政府貸款違約的數量激增，這類貸款是政府在疫情期間用來支撐小企業所發出。數據顯示，在取得新冠病毒商業中斷貸款方案的1萬4255家營建企業中，迄今有354家業者違約，代表違約率達2.5%。