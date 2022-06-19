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德教育部建議：敏感研究領域與中國劃清界線

中央社／柏林19日專電
德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）表示，在敏感的研究領域，例如無法排除軍事用途的軍民兩用技術、以及被政府用來監視人民的人工智慧，學者有必要與中國劃清界線。(歐新社)
德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）表示，在敏感的研究領域，例如無法排除軍事用途的軍民兩用技術、以及被政府用來監視人民的人工智慧，學者有必要與中國劃清界線。(歐新社)

德國媒體日前揭露，與中國合作研究可能幫助中國提升軍力。對此德國教育部長呼籲學者在敏感領域與中國劃清界線，並認為大學不該成立孔子學院。

「德國廣播電台」（Deutschlandfunk）等11家歐洲媒體，分析過去20年來歐洲與中國學者聯名發表的35萬份學術報告後，上月中發布名為「中國科學調查」（China Science Investigation）的調查報導，揭露其中近3000份的中方研究者有解放軍背景。

報導質疑研究成果可能作為軍用，幫中國提升軍力，批評學者過於天真，不顧國安風險，引起政壇和學界熱議。

對此，德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）表示，在敏感的研究領域，例如無法排除軍事用途的軍民兩用技術、以及被政府用來監視人民的人工智慧，學者有必要與中國劃清界線。

她在「商報」（Handelsblatt）17日刊出的專訪中說，在民主與獨裁的體制競爭中，只要可能幫中國取得上風的領域，學者都應該與中國保持距離。

德國今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，這7國負責教育和學術研究的部長，日前在法蘭克福開會。

史塔克－瓦特辛格透露，七大工業國集團計畫成立學院，協助學者判斷與獨裁國家合作的風險。

她強調，即使與中國學者關係不錯，也不能太天真，「在今天的中國，一切都是為中共服務」。

中國在歐美大學成立的孔子學院，近年因為政治宣傳疑慮備受爭議。

對此，史塔克－瓦特辛格表示，如果她是大學校長，不會同意成立孔子學院，因為經費來自北京，會被中共政治利用，「我反對中國對我們的教學和研究有直接影響力」。

中國在人工智慧等領域的研究位居世界頂尖，史塔克－瓦特辛格呼籲德國學界要更有野心，努力把自己的研究做好，並強化與「共享自由價值」的國家合作。

德國 教育部 中共

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