厄瓜多原民無視緊急狀態 第6天封路抗議籲降油價

厄瓜多原住民無視緊急狀態，上街封路要求更便宜的燃料，這已是他們第6天封路抗議。(美聯社)

厄瓜多原住民 今天無視緊急狀態 ，上街封路要求更便宜的燃料，這已是他們第6天封路抗議。

法新社報導，總統拉梭（Guillermo Lasso）昨天宣布限制措施，試圖結束時而暴力的示威活動。警方表示，厄瓜多24省今天大多都有原住民繼續抗議，其中包括總統宣布進入緊急狀態的3個省。進入緊急狀態的3省包含首都基多（Quito）所在的皮欽察省。

石油生產國厄瓜多遭受通貨膨脹惡化、失業率和疫情加劇貧困的打擊，自2020年以來，燃料價格大幅上漲，柴油價 格幾乎加倍，從每加侖1美元漲至1.90美元，汽油價格從1.75美元漲至2.55美元。

占厄瓜多1770萬居民中有超過100萬為原住民，他們本週發起反政府示威，學生、工人等人也加入抗議。

示威活動封鎖全國各地的道路，包括通往基多的高速公路，他們與拉梭的會談，也無法讓示威落幕。

示威期間群眾與安全部隊爆發衝突，造成至少83人受傷，40人被捕，拉梭因此發布命令，依法出動武裝部隊維持秩序、暫停公民權並宣布宵禁。

拉梭在電視上說：「我致力保衛我們的首都和我們的國家。」

示威活動主要集中在皮欽察省（Pichincha）北部地區以及鄰近的科托帕希省（Cotopaxi）和因巴布拉省（Imbabura）。

在基多，近1000名示威者本週試圖拆除圍繞總統府的金屬柵欄。

為了平息草根民眾的怒火，拉梭昨晚也宣布微調提供給厄瓜多窮困民眾的每月補助，並向國家銀行貸款人公布減債計畫。