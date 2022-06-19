我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

葉倫：川普政府部分對中國關稅 毫無戰略意義

厄瓜多原民無視緊急狀態 第6天封路抗議籲降油價

中央社厄瓜多首都基多18日綜合外電報導
厄瓜多原住民無視緊急狀態，上街封路要求更便宜的燃料，這已是他們第6天封路抗議。(美聯社)
厄瓜多原住民無視緊急狀態，上街封路要求更便宜的燃料，這已是他們第6天封路抗議。(美聯社)

厄瓜多原住民今天無視緊急狀態，上街封路要求更便宜的燃料，這已是他們第6天封路抗議。

法新社報導，總統拉梭（Guillermo Lasso）昨天宣布限制措施，試圖結束時而暴力的示威活動。警方表示，厄瓜多24省今天大多都有原住民繼續抗議，其中包括總統宣布進入緊急狀態的3個省。進入緊急狀態的3省包含首都基多（Quito）所在的皮欽察省。

石油生產國厄瓜多遭受通貨膨脹惡化、失業率和疫情加劇貧困的打擊，自2020年以來，燃料價格大幅上漲，柴油價格幾乎加倍，從每加侖1美元漲至1.90美元，汽油價格從1.75美元漲至2.55美元。

占厄瓜多1770萬居民中有超過100萬為原住民，他們本週發起反政府示威，學生、工人等人也加入抗議。

示威活動封鎖全國各地的道路，包括通往基多的高速公路，他們與拉梭的會談，也無法讓示威落幕。

示威期間群眾與安全部隊爆發衝突，造成至少83人受傷，40人被捕，拉梭因此發布命令，依法出動武裝部隊維持秩序、暫停公民權並宣布宵禁。

拉梭在電視上說：「我致力保衛我們的首都和我們的國家。」

示威活動主要集中在皮欽察省（Pichincha）北部地區以及鄰近的科托帕希省（Cotopaxi）和因巴布拉省（Imbabura）。

在基多，近1000名示威者本週試圖拆除圍繞總統府的金屬柵欄。

為了平息草根民眾的怒火，拉梭昨晚也宣布微調提供給厄瓜多窮困民眾的每月補助，並向國家銀行貸款人公布減債計畫。

原住民 緊急狀態 油價

上一則

英陸軍首長：英軍須有能力在歐洲作戰並擊敗俄國

延伸閱讀

Fed升息3碼抑通膨 專家：效果待觀察

Fed升息3碼抑通膨 專家：效果待觀察

黑白集／壓低油價辦不到 拜登不如蔡英文

黑白集／壓低油價辦不到 拜登不如蔡英文
解決高油價 唯一辦法恐剩「降低需求」

解決高油價 唯一辦法恐剩「降低需求」
美國傳考慮限制燃料出口 以抑制油價

美國傳考慮限制燃料出口 以抑制油價

熱門新聞

梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
烏克蘭西部城市利維夫18日舉行陣亡官兵的葬禮。（Getty Images）

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

2022-06-18 10:40
普亭在「聖彼得堡國際經濟論壇」演說，稱希望在結束對烏克蘭的「特殊軍事行動」後，俄羅斯能恢復與烏克蘭間的關係。(美聯社)

普亭：特殊軍事行動結束後 希望俄烏關係恢復正常

2022-06-17 15:07
法國總統馬克宏（右）、德國總理蕭茲（中）、義大利總理德拉吉（左）難得流露出風趣的一面。（Getty Images）

11小時車程太累人 德法義三國領袖公然比「大小」

2022-06-16 12:37
這段五天鋪完的公路長達75公里。(取材自推特）

破紀錄！印度鋪75公里路 只用105小時

2022-06-17 10:24
俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯對烏克蘭可能成為歐盟成員「沒有任何反對」。美聯社

普亭：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

2022-06-17 19:37

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
阿嬌1動作露餡了 「乘風破浪」的她大便不沖水

阿嬌1動作露餡了 「乘風破浪」的她大便不沖水
紐約23歲華女與男伴遭槍殺焚屍 警捕17歲黑幫頭目

紐約23歲華女與男伴遭槍殺焚屍 警捕17歲黑幫頭目
拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀
紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力