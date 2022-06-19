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哥倫比亞今總統大選 前左翼游擊隊員vs.地產大亨

中央社波哥大19日綜合外電報導
哥倫比亞今天舉行總統大選決選，要在前左翼游擊隊成員裴卓和地產大亨耶南德茲之間作一抉擇。(美聯社)
哥倫比亞今天舉行總統大選決選，要在前左翼游擊隊成員裴卓和地產大亨耶南德茲之間作一抉擇。(美聯社)

哥倫比亞今天舉行總統大選決選，要在前左翼游擊隊成員裴卓和地產大亨耶南德茲之間作一抉擇。裴卓說要深化社會改革，耶南德茲則承諾要對抗貪腐。

候選人裴卓（Gustavo Petro）曾經是哥國M-19叛軍的成員。耶南德茲（Rodolfo Hernandez）最初是透過短影音軟體程式TikTok獲得民眾支持。兩人在民調上平分秋色。

裴卓曾任首都波哥大（Bogota）市長，目前擔任參議員。他承諾透過大學教育免費、退休金改革及對沒有生產力的土地課徵重稅，以對抗社會不平等。

裴卓的部分主張嚇到一些投資人，尤其是禁止從事新的石油開發計畫，即便是他承諾尊重現有合約。

這是裴卓第3度競選總統，如果當選，將是哥倫比亞史上第一位左翼總統，使近年來選出進步派領導人的拉美國家再添一國。

耶南德茲曾任布加拉曼加（Bucaramanga）市長，意外出線進入決選。他承諾縮小政府編制，並透過掃蕩貪腐來挹注社會計畫資金。他也承諾提供有毒癮者免費毒品，以打擊毒品走私。

雖然耶南德茲高唱反貪腐，但他本人也因涉貪正在接受調查。他被控干預一件垃圾處理招標案，圖利一家他兒子代為遊說的公司。

毒品 退休金 石油

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