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赫爾辛基大學結束與北京合約 關閉校內孔子學院

中央社赫爾辛基19日綜合外電報導

芬蘭國家廣播公司（Yle）披露，赫爾辛基大學本周和校內專門傳授中文和中國文化的孔子學院結束合約關係。

報導中引述赫爾辛基大學副校長斯內爾曼（Hanna Snellman）表示，北京當局希望繼續補助這項計畫。

斯內爾曼表示：「他們詢問我們是否考慮討論續約。我們說，我們不予考慮。」

孔子學院和赫爾辛基大學的合約明年1月到期。

芬蘭並不是唯一決定關閉孔子學院的國家。

近年來，已有數十所西方大學懷疑孔子學院是北京政府的宣傳機器，而關閉校園內的孔子學院。

瑞典和丹麥也已經關閉境內孔子學院。

斯內爾曼指出：「我們希望遴選我們自己的師資，自行聘任。我們也希望中文的教學以研究為基礎。」

斯內爾曼告訴芬蘭廣播公司，中國駐芬蘭大使館就關閉孔子學院一事和他們接洽。「他們希望孔子學院可以持續。」

關閉孔子學院意味著赫爾辛基大學現在必須自行提供中文課程。斯內爾曼說，赫爾辛基大學已聘請兩位教授中文的教師。

她進一步說明：「我們希望強化中文的技能，因為現在的需求比以往更強烈。」

赫爾辛基大學校內的孔子學院成立於2007年。根據合約，赫爾辛基大學負責遴選孔子學院的院長，並支付其薪資，中國政府則指派副院長，以及負責副院長和三名中文教師的薪資。

根據芬蘭國家廣播公司取得的資料顯示，赫爾辛基大學發現副院長的角色並非「學術性質」，並且和中國大使館的關係過於密切。

北京 大使館 瑞典

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