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批准北溪2號氣管挨轟 梅克爾首發聲：相信貿易連結歐俄

中央社／柏林18日專電
德國前總理梅克爾坦言，任期最後對俄國總統普亭的影響力已大不如前。圖為她7日在德國柏林出席活動。(美聯社)
德國前總理梅克爾坦言，任期最後對俄國總統普亭的影響力已大不如前。圖為她7日在德國柏林出席活動。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭後，各界對北溪2號天然氣管的檢討聲不斷，德國前總理梅克爾首度出面捍衛當年的決策，不過她坦言任期最後對俄國總統普亭的影響力已大不如前。

2014年俄羅斯派兵併吞烏克蘭克里米亞半島（Crimea），2015年時任總理的梅克爾（Angela Merkel）不顧波蘭、立陶宛等中東歐國家警告，批准興建連結俄羅斯和德國的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），歐盟內部對這條管線從此紛爭不斷。

美國也以不願看到俄國主宰歐洲能源供應為由，反對興建北溪2號，對參與的公司實施制裁，造成歐美關係緊繃。直到今年2月22日，俄國承認烏東分離地區獨立、為入侵烏克蘭鋪路後，德國才叫停這個備受爭議的海底管線計畫。

梅克爾回顧當年決策過程時表示，她不相信貿易能促進俄羅斯的民主化，但相信貿易能將歐洲與世界第二大核武強權連結在一起。

去年12月卸任的梅克爾在「編輯網絡」（Redaktionsnetzwerk Deutschland，RND）今天刊出的專訪說，當時德國的想法是北溪2號如果啟用，俄羅斯就不會再輸送天然氣給烏克蘭、甚至攻打烏克蘭，因此西方努力讓俄國天然氣繼續經烏克蘭送往歐洲，讓烏克蘭收取過境費。

透過天然氣管增加俄國天然氣的供應，背後還有經濟考量。

梅克爾說，德國製造業決定向俄國購買經管線輸送的天然氣，主因是價格比來自沙烏地阿拉伯、卡達等中東地區的液化天然氣低。

她透露，當時政府願意補貼液化天然氣接收站的興建，但沒有進口商願意長期進口昂貴的液化天然氣，因此遲遲找不到廠商興建接收站。

梅克爾擔任總理16年，會說流利的俄文，任內多次與普亭（Vladimir Putin）交手，公認是對普亭最了解的西方政治領袖。

2月下旬普亭不顧國際觀感悍然出兵烏克蘭，不少批評者認為梅克爾誤判情勢，對普亭過於一廂情願。

梅克爾坦言，任期最後她對普亭的影響力已不如過去，去年普亭拒絕出席德國、法國、俄國、烏克蘭4國的「諾曼第架構」（Normandy format）和平會談，她另外為歐洲和俄國建立安全對話的努力也沒有成功。

她說：「當時很清楚，我任期快結束了，我得接受多次嘗試都沒什麼用。」

天然氣 烏克蘭 梅克爾

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