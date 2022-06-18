我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

唐山打人案 記者被無端扣留、警摟脖逼下跪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

俄恐中斷輸送 德天然氣供應拉警報

中央社柏林18日專電
俄羅斯14日以機組維修為由宣布減少北溪天然氣1號管線（Nord Stream 1）的輸送量，影響遍及全歐。美聯社
俄羅斯14日以機組維修為由宣布減少北溪天然氣1號管線（Nord Stream 1）的輸送量，影響遍及全歐。美聯社

俄羅斯近日突然減少天然氣輸送量，讓德國全國上下大為緊張，節能成了全民運動；為避免冬天供應吃緊，製造業恐被迫減少用量。

俄羅斯14日以機組維修為由，宣布減少北溪天然氣1號管線（Nord Stream 1）的輸送量，影響遍及全歐，德國、法國、義大利、奧地利、捷克都受到影響；以德國為例，輸送量整整銳減6成。

「俄羅斯新聞社」（RIA）報導，俄國駐歐盟大使甚至威脅北溪1號的輸送可能完全中斷。

幾周前，俄羅斯才以沒用盧布支付為由，切斷對波蘭、荷蘭等國的天然氣供應。

歐洲多年來對俄羅斯天然氣高度依賴，無奈俄國把能源當成施壓的籌碼，對烏克蘭出兵後又變本加厲，讓各國苦不堪言。

德國經濟暨能源部長哈柏克（Robert Habeck）譴責這次減供是「政治決定」，指控俄國只不過是「找藉口」，目的是挑動歐洲社會的不安情緒並推高能源價格。

哈柏克強調，俄羅斯所為證實先前的猜測：「不是一次完全中斷，而是一步步減少供應」，減供「還沒過去」，他呼籲全民努力節約能源。

能源監管機構「德國聯邦網路局」（Bundesnetzagentur）也警告，雖然目前天然氣供應穩定，但俄國這次減供可能讓消費者和製造業陷入「非常困難處境」。

聯邦網路局指出，如果接下來幾天俄國沒有恢復供應量，導致儲量在今年秋天無法達到既定目標，製造業恐怕在夏天就要限制用量。

為避免繼續受制於俄國，德國過去幾個月來極力提高天然氣儲量；目前儲量已達56%，德國的目標是在10月底前達8成，以滿足冬天高峰期的需求。

戰爭刺激能源價格飆漲，俄國又把能源當武器，社會大眾對可能出現的供應吃緊早有心理準備。

據佛爾沙研究中心（Forsa Institute）今天公布的民調，高達7成民眾在日常生活中力行節約能源，例如少開車、減少瓦斯和電器的使用。

中歐國家冬季長達半年，家裡幾乎天天得開暖氣；民調結果還顯示，為減少天然氣使用，有6成民眾願意在今年冬天將室內溫度調低2度，忍受生活的不便。

德國 天然氣 俄國

上一則

俄不反對烏克蘭入歐盟 義法表態支持卻遭減供天然氣

下一則

泰國漁夫浮出水面吸氣 飛魚竟直插喉嚨 差點窒息死

延伸閱讀

俄不反對烏克蘭入歐盟 義法表態支持卻遭減供天然氣

俄不反對烏克蘭入歐盟 義法表態支持卻遭減供天然氣
德國調查數百宗俄羅斯戰爭罪行 對象含政軍官員

德國調查數百宗俄羅斯戰爭罪行 對象含政軍官員
以孫子兵法論中俄

以孫子兵法論中俄
控俄戰艦兩度闖領海 丹麥：令人無法接受的挑釁

控俄戰艦兩度闖領海 丹麥：令人無法接受的挑釁

熱門新聞

梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
普亭在「聖彼得堡國際經濟論壇」演說，稱希望在結束對烏克蘭的「特殊軍事行動」後，俄羅斯能恢復與烏克蘭間的關係。(美聯社)

普亭：特殊軍事行動結束後 希望俄烏關係恢復正常

2022-06-17 15:07
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46
法國總統馬克宏（右）、德國總理蕭茲（中）、義大利總理德拉吉（左）難得流露出風趣的一面。（Getty Images）

11小時車程太累人 德法義三國領袖公然比「大小」

2022-06-16 12:37
這段五天鋪完的公路長達75公里。(取材自推特）

破紀錄！印度鋪75公里路 只用105小時

2022-06-17 10:24
俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯對烏克蘭可能成為歐盟成員「沒有任何反對」。美聯社

普亭：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

2022-06-17 19:37

超人氣

更多 >
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎
拜登騎自行車摔倒 並未受傷

拜登騎自行車摔倒 並未受傷
母親難產亡…郭采潔淚吐「想求父決定剖腹產」救母

母親難產亡…郭采潔淚吐「想求父決定剖腹產」救母
普亭：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

普亭：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟