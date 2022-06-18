赴烏南視察 澤倫斯基首次訪問尼古拉耶夫

烏克蘭南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），飽受戰爭蹂躪。美聯社

烏克蘭 總統澤倫斯基 今天罕見離開基輔，訪問飽受戰爭蹂躪的南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），這是自俄羅斯入侵以來他首次訪問此地。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室發布的影片顯示，他看著尼古拉耶夫一棟嚴重受損的高層住宅大樓，並與當地官員舉行會議。

他出訪的前一天，俄國對尼古拉耶夫發射飛彈，造成2死20傷。2月24日俄國開始入侵以來，尼古拉耶夫一直是俄軍的目標之一。

澤倫斯基還在一個看似地下室的空間與當地官員會面，並頒獎表揚他們的勇氣。

另外，在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）再次爆發「激烈戰鬥」之際，澤倫斯基稱讚布魯塞爾支持烏克蘭爭取成為歐盟 會員候選國是一項歷史性成就。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）昨天展現團結，支持烏克蘭成為歐盟會員候選國，烏克蘭可能最快在下周正式納入歐盟的會員候選國名單。

歐盟所有27國領導人都必須在下周的布魯塞爾峰會上支持烏克蘭的候選資格。歐盟最大成員國法國、德國和義大利領袖，本周對基輔進行極具象徵意義的訪問期間，已經全力支持烏克蘭獲得歐盟候選國身分。

儘管加入歐盟可能還需要多年，但澤倫斯基稱這一決定是「歷史性成就」，並表示這肯定讓烏克蘭在與俄國的對抗中更接近勝利。