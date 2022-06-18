德國調查數百宗俄羅斯戰爭罪行 對象含政軍官員

烏克蘭頓巴斯頓內茨克（Donetsk），一婦女遭砲彈轟擊下的碎玻璃刺傷，正等待看醫生。(美聯社)

德國 警方今天表示，他們正在調查俄羅斯在烏克蘭 可能犯下的數百宗戰爭罪行，調查對象包括與疑似犯行可能有關的數名政治和軍事官員。

德國聯邦刑事警察 局（BKA）局長穆恩克（Holger Muench）告訴德國「周日世界報」（Welt am Sonntag）：「目前為止，我們已經收到多達3位數的線索。」

他還表示，調查對象不僅包括戰爭罪行的疑似犯行者，也包含政治和軍事官員。「這是調查最困難的部分，像是錯綜複雜的拼圖。」

穆恩克說，「我們的目標明確，就是確認哪些人該為暴行負責，並透過我們的調查證明他們的行為，以及將他們繩之以法」，包括在德國進行。

法新社報導，德國實施普遍管轄權，這種國際法原則讓一國可對在外國發生的違反人道、戰爭罪和種族滅絕罪行提起刑事訴訟，無論犯行地點在何處。

不過穆恩克表示，調查工作「可能要花點時間」，因為與烏克蘭衝突有關的調查現在才剛剛開始。

協助德國聯邦刑事警察局進行調查工作的，包括德國對外情報單位，因為它握有俄羅斯士兵之間無線電對話錄音等證據。

穆恩克表示，德國的調查人員也可能被派遣至烏克蘭，但得先取得國際權限。