英法西熱浪來襲 氣溫恐將繼續刷新紀錄

英國、法國和西班牙深受酷熱天氣影響。圖為18日，法國巴黎，民眾在戶外曬日光浴。(美聯社)

法國和英國 今天的酷熱天氣刷新高溫紀錄，西班牙則奮力撲救迫使數百人離開家園的森林火災。正如科學家警告，在氣候變遷 下，熱浪來襲較以往強烈且時間提前。

西班牙地方當局表示，西北部庫萊布拉山脈（Sierra de la Culebra）地區森林大火今天燒毀了將近9000公頃林地，迫使大約200人撤離家園。中部狂人國主題樂園 （Puy du Fou）則因附近發生大火，有3000多人疏散。

西班牙其他多個地區的消防隊員也正奮力滅火，包括加泰隆尼亞（Catalonia）林區，當地天氣增加了滅火難度。

西國多數地區今天氣溫都高出攝氏35度，某些地區將突破40度。

法國半數以上省份今天氣溫也都上升，分別在下午達到最高或次高警戒層級。西南部許多地區的氣溫將突破攝氏40度，使當局對弱勢群體發出了警告。

法國衛生部長布吉尼昂（Brigitte Bourguignon）在東南部里昂（Lyon）附近的維尼（Vienne）告訴記者：「各家醫院已人滿為患，但仍設法繼續收治病人。」

在氣溫達到「紅色」警戒層級的省份，學童被要求停課在家，法國衛生部啟用了特別熱線電話。

氣象專家說，英國今天出現了今年以來最高氣溫，午後不久達到攝氏30度以上。

這是英國一連第3天刷新氣溫紀錄，15日為攝氏28度以上，16日為29.5度。