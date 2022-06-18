我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

央行升息決定有多艱難？聽克魯曼、桑默斯妙喻秒懂

英法西熱浪來襲 氣溫恐將繼續刷新紀錄

中央社巴黎17日綜合外電報導
英國、法國和西班牙深受酷熱天氣影響。圖為18日，法國巴黎，民眾在戶外曬日光浴。(美聯社)
英國、法國和西班牙深受酷熱天氣影響。圖為18日，法國巴黎，民眾在戶外曬日光浴。(美聯社)

法國和英國今天的酷熱天氣刷新高溫紀錄，西班牙則奮力撲救迫使數百人離開家園的森林火災。正如科學家警告，在氣候變遷下，熱浪來襲較以往強烈且時間提前。

西班牙地方當局表示，西北部庫萊布拉山脈（Sierra de la Culebra）地區森林大火今天燒毀了將近9000公頃林地，迫使大約200人撤離家園。中部狂人國主題樂園（Puy du Fou）則因附近發生大火，有3000多人疏散。

西班牙其他多個地區的消防隊員也正奮力滅火，包括加泰隆尼亞（Catalonia）林區，當地天氣增加了滅火難度。

西國多數地區今天氣溫都高出攝氏35度，某些地區將突破40度。

法國半數以上省份今天氣溫也都上升，分別在下午達到最高或次高警戒層級。西南部許多地區的氣溫將突破攝氏40度，使當局對弱勢群體發出了警告。

法國衛生部長布吉尼昂（Brigitte Bourguignon）在東南部里昂（Lyon）附近的維尼（Vienne）告訴記者：「各家醫院已人滿為患，但仍設法繼續收治病人。」

在氣溫達到「紅色」警戒層級的省份，學童被要求停課在家，法國衛生部啟用了特別熱線電話。

氣象專家說，英國今天出現了今年以來最高氣溫，午後不久達到攝氏30度以上。

這是英國一連第3天刷新氣溫紀錄，15日為攝氏28度以上，16日為29.5度。

英國、法國和西班牙深受酷熱天氣影響。圖為17日的西班牙馬德里，民眾通過戶外噴泉降...
英國、法國和西班牙深受酷熱天氣影響。圖為17日的西班牙馬德里，民眾通過戶外噴泉降溫。(美聯社)

英國 主題樂園 氣候變遷

上一則

突訪基輔引發黨內不滿 英相強生警告「烏克蘭疲勞」

下一則

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

延伸閱讀

防「港獨」 港新版教科書稱香港從不是英國殖民地

防「港獨」 港新版教科書稱香港從不是英國殖民地
維基解密案重大轉折 英國批准引渡阿桑吉來美受審

維基解密案重大轉折 英國批准引渡阿桑吉來美受審
高溫熱浪恐來襲 醫師提醒小心熱傷害

高溫熱浪恐來襲 醫師提醒小心熱傷害
熱浪侵襲西班牙 野火肆虐消防員疲於奔命

熱浪侵襲西班牙 野火肆虐消防員疲於奔命

熱門新聞

梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46
普亭在「聖彼得堡國際經濟論壇」演說，稱希望在結束對烏克蘭的「特殊軍事行動」後，俄羅斯能恢復與烏克蘭間的關係。(美聯社)

普亭：特殊軍事行動結束後 希望俄烏關係恢復正常

2022-06-17 15:07
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50
蘇聯圖-22M轟炸機掛載Kh-22飛彈。取材自維基百科

大砲打小鳥 俄用1960年代反艦飛彈打陸上目標 英揭含意

2022-06-11 08:59

超人氣

更多 >
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
湯姆克魯斯60大壽賓客超豪華 緋聞女友、威廉王子都邀

湯姆克魯斯60大壽賓客超豪華 緋聞女友、威廉王子都邀
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點