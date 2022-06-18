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美暫停軍售烏克蘭「灰鷹」無人機 喊卡原因曝光

編譯徐榆涵／即時報導
美國原訂向烏克蘭出售4架MQ-1C「灰鷹」攻擊無人機的計畫已暫停，原因是擔心搭載的先進監控設備可能落入俄軍手中。路透
美國原訂向烏克蘭出售4架MQ-1C「灰鷹」攻擊無人機的計畫已暫停，原因是擔心搭載的先進監控設備可能落入俄軍手中。路透

路透引述兩名消息人士指出，美國原訂向烏克蘭出售4架MQ-1C「灰鷹」攻擊無人機的計畫已暫停，原因是擔心搭載的先進監控設備可能落入俄軍手中。

報導指出，五角大廈國防技術安全管理局（Defense Technology Security Administration）在深入審查這項軍售計畫的安全性問題時提出反對意見，原因是擔心無人機上搭載的雷達及監控設備如果落入俄軍手中，可能為美國帶來安全風險。

路透6月時首次報導美國軍售烏克蘭4架MQ-1C「灰鷹」攻擊無人機的計畫，這些無人機可以配備地獄火飛彈，用於幫助烏克蘭在戰場上對抗俄羅斯

五角大廈發言人高夫（Sue Gough）說，「技術安全審查是將美國國防物資轉給國際合作夥伴的標準程序。所有案例都根據自身情況獨立審查。透過既定程序，國安問題會被提升至適當的批准機構。」

匿名五角大廈官員表示，高層正在檢視是否繼續這項軍售案，但還無法確定何時會做出最終決定。

消息人士指出，如果軍售案要持續進行，其中一個解決方案就是將無人機上的雷達及傳感器換成較不先進的設備，不過更換恐耗時數月。此外就算繼續軍售，美國國會也有可能阻攔。

五角大廈 烏克蘭 俄羅斯

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