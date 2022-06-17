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控俄戰艦兩度闖領海 丹麥：令人無法接受的挑釁

中央社／哥本哈根17日電
丹麥外交部長庫服特。 美聯社
丹麥外交部長庫服特。 美聯社

丹麥武裝部隊表示，一艘俄羅斯戰艦今天凌晨兩度侵犯波羅的海波荷木島（Bornholm）以北的丹麥領海。丹麥外交部長表示，這是令人無法接受的挑釁，欺負的手段對丹麥沒用。

路透報導，丹麥稱俄羅斯這種行為是令人無法接受的挑釁。俄羅斯駐哥本哈根大使館則說，丹麥並沒有拿出證據。丹麥高階官員和商界人士當時正在波荷木島上參與一場民主慶典。

丹麥武裝部隊透過聲明表示，一艘俄國戰艦於格林威治標準時間今天00時30分在未獲授權的情況下進入丹麥領海，幾小時後再度闖入。聲明指出，這艘戰艦在丹麥海軍以無線電聯繫後離去。

丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）在推特（Twitter）上寫道：「這是俄羅斯在丹麥民主節（Democracy Festival of Denmark）期間極為不負責任、粗暴且完全令人無法接受的挑釁。」

這場年度慶典由政府高階官員參與，包括庫服特和丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。

庫服特說：「欺負的手段對丹麥沒用。」

他表示，已傳喚俄國大使；俄國駐哥本哈根大使館證實確有此事。

俄國大使館透過聲明表示，俄國駐丹麥大使被告知， 一艘俄國戰艦「據稱進入了丹麥領海」。

聲明指出：「並沒有提供任何證據證明發生的事情，包括據稱這艘戰艦闖入丹麥海上邊界的座標。」

丹麥國防部長巴斯寇夫（Morten Bodskov）向媒體表示：「這場節慶和波荷木島並未受到直接威脅。」

巴斯寇夫說：「我們必須承認波羅的海正在成為一個高度緊張的地區。」

俄國 俄羅斯 大使館

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