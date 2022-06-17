普亭演說轟西方制裁「愚蠢」、「單極世界時代已結束」

俄國總統普亭17日在一年一度的聖彼得堡國際經濟論壇上發表演說。Getty Images

俄羅斯 總統普亭 17日在一年一度的聖彼得堡國際經濟論壇上發表演說，大力抨擊西方國家，並聲稱「單極世界時代」已經結束。

普亭談到美國時說，「他們在自己的錯覺下生活在過去。他們認為，他們已經贏了，其他一切都是殖民地、後院。生活在那裡的人是二等公民。」

聖彼得堡國際經濟論壇是俄羅斯一年一度的經濟論壇，許多俄國 政界、商業菁英和世界領袖都會出席。普亭有信心地說道，俄國經濟影能力克服他稱之為「魯莽和愚蠢」的國際制裁。

他說，「我們是堅強的人，可以應對任何挑戰。像我們的祖先一樣，我們將解決任何問題，我們國家的數千年歷史可以說明這點。」

普亭還表示，歐盟已經完全失去政治主權，按照美國的命令制裁俄羅斯，導致歐洲國家獨自面對自己的經濟遭受嚴重打擊。

普亭在演說中試圖避談俄羅斯在烏克蘭的戰爭，僅簡短表示，俄羅斯決心繼續進行即將邁入第四個月的「特別軍事行動」。

他說，「在當前局勢下，在我們面臨不斷增加的風險和威脅情況下，俄羅斯被迫決定進行特別軍事行動，這當然很困難，但也是不得已和必要的」，現場隨後響起熱烈掌聲。

不過，當天論壇出現小插曲，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，由於該論壇遭到大規模的阻斷服務攻擊，普亭的演說被迫延遲逾1.5小時。