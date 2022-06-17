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英研究：Omicron造成長新冠機率低於其他變異株

中央社 倫敦17日綜合外電報導
根據英國一份首度經過同儕審查的同類議題研究報告，新冠肺炎的Omicron變異病毒株與先前其他變異株相較，造成所謂長新冠後遺症的可能性較低。示意圖／Ingimage
根據英國一份首度經過同儕審查的同類議題研究報告，新冠肺炎的Omicron變異病毒株與先前其他變異株相較，造成所謂長新冠後遺症的可能性較低。示意圖／Ingimage

根據英國一份首度經過同儕審查的同類議題研究報告，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異病毒株與先前其他變異株相較，造成所謂長新冠後遺症的可能性較低。

路透社報導，倫敦國王學院（King's CollegeLondon）研究人員根據來自ZOE COVID症狀研究應用程式（app）的資料，發現Omicron在英國大流行期間，患者演變出長新冠（long COVID）後遺症的機率，比Delta變異株盛行時低了20%至50%。

長新冠的長期症狀包括疲勞和「腦霧」，會令人虛弱，且症狀可持續數週到數月。由於長新冠日益被視為公共衛生問題，因此研究人員急於釐清，Omicron造成的長新冠風險是否較先前其他主流變異株更大。

國王學院的這份研究，據信是首份學術報告顯示Omicron的長新冠風險並非較高；但研究團隊表示，這不代表長新冠患者數量正在減少。

這是因為Omicron流行期間，長新冠風險雖然較低，但因為染疫人數較多，因此目前受長新冠所苦的患者人數絕對值較高。

英國國家統計局（ONS）5月公布，全國累計有43萬8000名Omicron患者有長新冠後遺症，占英國所有長新冠患者的24%。

英國國家統計局還說，感染Omicron後症狀持久的機率比Delta患者低，但只適用於接種過2劑疫苗的人；接種過3劑疫苗者則無統計上差別。

而根據國王學院的研究，去年12月至今年3月英國Omicron疫情高峰期間，在5萬6003名採樣患者當中，僅4.5%通報有長新冠症狀；相較於去年6至11月Delta盛行期間，在4萬1361名採樣患者當中，則有10.8%的人有長新冠。這份研究並未比較患者接種疫苗與否的相關數據。

這份研究16日發表在英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet），儘管當中僅比對Omicron和Delta的差別，但報告首席研究員斯蒂維斯（Claire Steves）告訴路透社，先前所做的研究已顯示，其他變異株出現長新冠的風險並無顯著差別。

研究團隊還說，至於Omicron的長新冠風險為何可能較低，有必要進行更多研究來確認。

Omicron 英國 疫苗

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