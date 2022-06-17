烏克蘭獲推薦候選國 邁出加入歐盟第一步

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天正式建議給予飽受戰火蹂躪的烏克蘭和鄰國摩爾多瓦「歐盟候選國」地位，這象徵烏克蘭即將踏上漫長的入歐之路。路透

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天正式建議給予飽受戰火蹂躪的烏克蘭 和鄰國摩爾多瓦「歐盟 候選國」地位，這象徵烏克蘭即將踏上漫長的入歐之路。

歐盟執委會於格林威治標準時間10時（台灣時間17日傍晚6時）左右提出上述提案，為歐盟27國領袖本月23日及24日峰會上簽署提案舖路。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在記者會表示：「是的，應該歡迎烏克蘭成為（歐盟）候選國。這項決定是基於以下理解，亦即烏國已經做得很好，但仍有重要工作尚待完成。」

范德賴恩身穿烏克蘭國旗藍黃配色的襯衫與西裝外套， 她告訴媒體記者：「烏克蘭清楚表達出他們的熱切盼望，以及實踐歐洲價值觀和標準的決心。」

「我們都知道，烏克蘭人已準備好為歐洲的展望犧牲，但我們希望，他們跟我們一起為歐洲的夢想而活。」

同時，范德賴恩宣布，歐盟執委會建議授予前蘇聯國家摩爾多瓦歐盟候選國地位。至於部分領土同樣遭到俄羅斯占領的喬治亞，則需進行更多改革，才可能獲推薦成為候選國。

昨天，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利 總理德拉吉（Mario Draghi）和羅馬尼亞總統約翰尼斯（KlausIohannis）首度一同造訪烏國首都基輔（Kyiv），並力挺烏國獲得歐盟候選國地位。

對於被迫在短時間內接受烏克蘭加入，荷蘭等部分歐盟國家仍抱持懷疑態度，但多名外交官表示，他們預料各國領導人將簽字同意烏國入歐的第一步。

若獲准邁出首步，烏克蘭將面臨複雜的改革流程，這意味它可能需要數十年時間，才能真正加入歐盟。

范德賴恩強調，進入下個階段的正式談判前，各成員國應理解，「烏克蘭將持續進行一系列重要改革」，以成為歐盟候選國。

她指出，烏克蘭需要進行司法改革，同時也要加大力道，徹底根除猖獗的貪腐問題，並遏制權貴人士的影響力。