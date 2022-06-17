嘴饞也買不下手 價格漲3成 西瓜在南韓成奢侈品

南韓西瓜價格已較去年漲逾三成，讓許多南韓人買不下手。Getty Images

西瓜是南韓 人夏季最受歡迎的當季水果之一，但今年不少民眾走進超市，卻驚訝地發現西瓜近幾周來變貴許多。供不應求已使西瓜價格較去年漲逾三成，今年許多南韓人縱使百般嘴饞，卻遲遲買不下手。

韓國時報（Korea Times）報導，南韓農村經濟研究院（KREI）6月發布的報告預計，該國西瓜價格將達到每公斤2,300韓元-2,500韓元（約2美元），高於去年6月的每公斤1,900韓元。KREI指出，農場勞力短缺、西瓜種植面積減少及久旱不雨等異常天氣條件，影響了這個消暑水果的售價。

一位58歲的金姓家庭主婦說：「最近西瓜價格漲了2,000韓元到3,000韓元（約2.5美元）。這是我丈夫和孩子最喜歡的水果，但這個價位讓我猶豫要不要買。」

西瓜變貴已促使南韓百姓改買別種水果，一位李姓主婦表示，她很意外一粒西瓜的價格突然漲到22,000韓元 ( 約18美元），「我吃西瓜從來沒有花那麼多錢，現在吃西瓜已經是奢侈的事」。

氣候變遷 已促使南韓西瓜出貨量下滑4％，加上今年夏季比預期更早來臨，消費者對西瓜的需求不斷攀升，推高了當地西瓜價格。一位連鎖超市人員說，在國內整體物價提高20%至30％後，超市必然得將西瓜價格提高至同樣的水準。