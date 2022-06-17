俄國間諜偽裝實習生 想滲透國際刑事法院遭識破

荷蘭情報與安全總局（AIVD）表示，一名俄羅斯間諜試圖以實習生和巴西人身分滲透國際刑事法院（International Criminal Court，ICC），結果未能成功。(路透)

荷蘭情報與安全總局（AIVD）表示，一名俄羅斯 間諜試圖以實習生和巴西 人身分滲透國際刑事法院（International Criminal Court，ICC），結果未能成功。

36歲的切爾卡索夫（ Sergey Vladimirovich Cherkasov）被控為俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局（GRU）的特工，於4月時，以假名費雷拉（Viktor Muller Ferreira）及自稱33歲的身份由巴西抵達荷蘭，試圖到位在海牙的國際刑事法院當實習生。

但切爾卡索夫在準備入境海牙時，即遭到當局拒絕入境，將他視為威脅國家安全人物，並將他即時遣返 回巴西，讓這項準備多年的計畫，宣告失敗。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，國際刑事法院已開始調查俄軍犯下的戰爭罪行。如果切爾卡索夫成功以實習生身分混入國際刑事法院，他就能造訪法院的電子郵件系統，並能複製、竄改或銷毀法院內的文件和證據。

荷蘭情報與安全總局負責人阿克布姆（Erik Akerboom）表示，「這起事件清楚地向我們展示俄羅斯人打算做什麼，試圖非法獲取國際刑事法院內的消息。我們將此歸類為高級別的威脅。」

國際刑事法院每年為法律和社會心理學等領域學生和畢業生提供200個實習機會。法院發言人表示，感謝荷蘭當局的行動，「國際刑事法院非常重視這些威脅」。