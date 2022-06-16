立陶宛總統：北京脅迫企業 政府應力拓新市場

立陶宛總統瑙塞達16日在國會發表長達近1小時的國情咨文，提到部分立陶宛企業受害於中國對「駐立陶宛台灣代表處」設立的激烈反應，但政府事前準備不足，如今務必協助企業開發新市場。中央社

立陶宛 總統瑙塞達今天在國會發表長達近1小時的國情咨文，提到部分立陶宛企業受害於中國對「駐立陶宛台灣代表處」設立的激烈反應，但政府事前準備不足，如今務必協助企業開拓新市場。

隸屬執政聯盟的立陶宛國會外交委員會主席安德利奇涅（Laima Andrikienė）會後回應，政府正努力讓出口市場多元化，策略包括強化在印太區域的活動、與台灣互設代表處。

安德利奇涅表示，立陶宛與俄羅斯、白俄羅斯 、中國等集權國家的雙邊關係都必須反映這些政權的特質：根據立陶宛國家安全單位的評估，中國已構成「國安威脅」。若在俄烏戰爭延燒的今天，立陶宛一如30年前追求脫離蘇聯、恢復獨立時選擇捍衛「自由」，立陶宛的對外政策就該落實這樣的精神。

瑙塞達（Gitanas Nausėda）2019年7月上任，今天是他第3度發表國情咨文。國情咨文多在春季發布。

立陶宛是半總統制國家，總統主掌外交、國防大權，並可在政府（由總理領導）與國會之間扮演協調、促進對話的角色。俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭 ，對區域、全球安全構成重大威脅，今天的國情咨文約1/3篇幅即與安全、對外事務有關。

瑙塞達提到，聰明的經貿外交、政府戮力協助企業開拓新市場，這都是促進立陶宛經濟快速成長的重要條件，可惜今年部分立陶宛企業受害於中國對「駐立陶宛台灣代表處」設立的激烈反應。

他說，政府允許台灣代表處設立時，假定北京的回應將僅限於限制立陶宛對中進出口貿易、不會影響第三國在立陶宛的商業活動，但結果顯示，這樣的預估「太樂觀了」。

瑙塞達批評政府未預先擬定對策，企業未獲及時知會。他說，近期以前，立陶宛企業多年來獲政策鼓勵與中方發展合作，但如今因為新政策而蒙受損失的企業卻被要求「保持耐心」，言外之意就是「保持安靜」。

瑙塞達強調，政府必須協助企業開發新市場以及多元的出口和投資管道。他說，「砍木頭時總要飛出些木屑」這樣的立場既短視又不負責任。

去年夏天起，北京因不滿立陶宛率先退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、允許「台灣代表處」在首都維爾紐斯（Vilnius）設立等，加強以政治、經貿手段施壓立陶宛，甚至企圖在跨國供應鏈封殺立國企業，歐盟已就此在世界貿易組織（WTO）對中國提訴。

2020年12月上任的立陶宛跨黨派執政聯盟致力強化與民主政體、自由經濟體的關係並深化與印太區域的連結。繼在澳洲、南韓和新加坡新設大使館，立陶宛今秋也可望在台灣正式設立經貿辦事處。

經貿辦事處的上級主管單位是立陶宛經濟暨創新部，其政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）近日訪問台灣，下週還會有其他立陶宛官員接棒訪台。

在台灣與立陶宛雙方努力下，原本發展有限的台立經貿關係自去年以來有顯著成長。立陶宛外交部5月18日發布的數據顯示，立陶宛貨品出口貿易額今年第一季較去年同期成長35.7%，其中對台出口成長63%（總額約5900萬歐元），對新加坡、澳洲、南韓的出口則分別成長約120%（總額約7800萬歐元）、180%（總額約4100萬歐元）、101%（總額約3070萬歐元）。

聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade）的資料顯示，立陶宛2021年對中出口額約為2億7000萬美元（約2億6000萬歐元）。根據歷年統計，立陶宛一年對中出口額通常不超過3億歐元，且在去年立中關係降至冰點前，立國企業已投資中國市場約10年。

由於莫斯科數次「以經逼政」，為分散俄羅斯市場風險，立陶宛前兩任政府曾鼓勵企業「東進」中國。

隸屬執政聯盟的國會外委會成員、前主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）今天接受中央社採訪表示，期待立陶宛朝野最終能在對待專制政權的態度上取得共識並始終如一。

他指出，中國與俄羅斯、白俄羅斯等專制政權沒有本質上的差異。立陶宛朝野團結一致在歐洲捍衛遭俄羅斯侵略的烏克蘭，但這樣的團結一致必須擴大到涵蓋印太區域的全球舞台，以避免專制政權有任何機會壯大自身實力並進而分化自由民主政體。

帕維里歐尼斯提到，前任政府曾主張，與白俄羅斯發展「務實」經貿關係符合立陶宛利益，但長年把持白俄政權的獨裁總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）去年起刻意將來自中東地區的一波波難民引導至立陶宛邊界造成人道危機，後來更允許俄軍借道攻擊烏克蘭，這證明有助養大專制政權的所謂「務實」對外政策並不務實。

立陶宛朝野原有望在5月初達成國防、安全與外交政策共識，但在野陣營持續杯葛，遲不願與執政聯盟在外交政策達成各方都可接受的立場，主要癥結點即包括對中國的態度。最大的幾個在野黨認為，中國與俄羅斯對立陶宛的威脅程度不同、與中國可發展「務實」關係。

立陶宛即將於2023年舉行地方選舉，並於2024年舉行國會和總統大選，朝野針對國內、外議題的政治攻防近日也愈趨激烈，甚至已不在國會大廈同一個議場開會約一週，在野陣營更揚言要另組政府、推出新總理。今天總統發表國情咨文是近一週以來各政黨國會議員首度同一時間齊聚同一個議場。

國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）已成立對話小組，試圖化解僵局。