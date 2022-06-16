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英記者亞馬遜遇害 衛報編輯：媒體應關注環境犯罪

中央社倫敦16日綜合外電報導
平日向「衛報」供稿的菲力普斯（Dom Phillips）和嚮導白瑞拉（Bruno Pereira）本月5日在亞馬遜叢林的偏遠地帶失蹤，當地非法採礦、捕魚、伐木以及販毒等活動猖獗。 (Getty Images)
平日向「衛報」供稿的菲力普斯（Dom Phillips）和嚮導白瑞拉（Bruno Pereira）本月5日在亞馬遜叢林的偏遠地帶失蹤，當地非法採礦、捕魚、伐木以及販毒等活動猖獗。 (Getty Images)

英國衛報編輯華衷表示，英國記者菲力普斯和擔任他嚮導的巴西原住民專家白瑞拉在亞馬遜叢林明顯遇害一事「駭人聽聞」，但這件事應激勵媒體延續他們對環境犯罪的深入追蹤工作。

平日向「衛報」（The Guardian）供稿的菲力普斯（Dom Phillips）和嚮導白瑞拉（Bruno Pereira）本月5日在亞馬遜叢林的偏遠地帶失蹤，當地非法採礦、捕魚、伐木以及販毒等活動猖獗。

巴西警方在尋獲2人遺骸殘肢後表示，因本案被捕的2名男子之一供稱，他將被害者遺體埋在叢林中。

目前擔任衛報全球環境編輯的華衷（Jonathan Watts）今天告訴法新社：「這件事情駭人聽聞，會讓所有記者以及關心亞馬遜叢林、原住民和地球生命維持系統的人感到不寒而慄。」

「但我希望這件事情能激勵媒體編輯和記者更加注重菲力普斯所關注的問題，而不是令大家卻步。」

華衷還說：「我真心希望，菲力普斯所展開的工作能延續和擴大。我認為，這是使一件如此駭人聽聞的事情能有個好結果的唯一方法。」

生年57歲的菲力普斯長期向衛報和其他國際重要報紙供稿，他遇害前正撰寫一本著作，探討亞馬遜地區的永續發展。

風評良好的白瑞拉享年41歲，生前任職於巴西政府原住民事務單位，事發時正休假為菲力普斯擔任嚮導。

亞馬遜 原住民 巴西

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