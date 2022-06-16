我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新東方直播封神 僅一周粉絲翻10倍破千萬 股價漲近6倍

罷免洛縣檢察長獲足夠簽名門檻 怕有閃失仍續收簽名

熱浪侵襲西班牙 野火肆虐消防員疲於奔命

中央社馬德里16日綜合外電報導
西班牙被異常熱浪籠罩，氣溫高達攝氏43度。(美聯社)
西班牙被異常熱浪籠罩，氣溫高達攝氏43度。(美聯社)

西班牙緊急救難當局今天試圖控制多起野火，境內仍然受到異常熱浪的影響，氣溫高達攝氏43度。

最令人震驚的大火發生在加泰隆尼亞地區（Catalonia）的巴爾多馬爾（Baldomar）附近，加泰隆尼亞政府說，大火已經摧毀500公頃森林，但可能會蔓延到2萬多公頃。

目前還沒有人被撤離，但加泰隆尼亞當局已經封鎖幾處住宅區作為預防措施。

巴爾多馬爾所在的雷里達省（Lerida），今天的氣溫來到攝氏41度。

加泰隆尼亞當局說，另外兩場野火今天上午在雷里達省和塔拉戈納省（Tarragona）肆虐，已經燒毀近300公頃的土地。

還有野火正在西班牙中部薩摩拉（Zamora）的庫萊布拉山脈（Sierra de la Culebra）燃燒。

地區緊急服務部門說，北部納瓦拉省（Navarra）消防員昨天晚上控制住兩起森林大火。

持續6天的熱浪發生在西班牙這個時候相當罕見，西班牙國家氣象局（AEMET）表示，熱浪影響整個國家，預計將持續到18日。

西班牙甫記錄到21世紀初以來最熱的5月，且在不到一年內發生四次極端氣溫事件。

在西班牙鄰國葡萄牙，上個月則是1931年以來最熱的5月。

加泰隆尼亞 熱浪

上一則

法德義領袖訪基輔 西方世界接力展現支持烏克蘭

下一則

德國總理蕭茲：澤倫斯基將參加6月下旬G7峰會

延伸閱讀

我拿不到監護權 你也別想有 伊州狠父竟溺死3幼兒

我拿不到監護權 你也別想有 伊州狠父竟溺死3幼兒
熱爆 西班牙飆109.4°F 法國恐提早出現104°F

熱爆 西班牙飆109.4°F 法國恐提早出現104°F
人口變多 沙加緬度房價漲幅仍低

人口變多 沙加緬度房價漲幅仍低
對9月暫緩升息潑冷水 Fed鴿鷹官員都支持一路升至年底

對9月暫緩升息潑冷水 Fed鴿鷹官員都支持一路升至年底

熱門新聞

梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50
蘇聯圖-22M轟炸機掛載Kh-22飛彈。取材自維基百科

大砲打小鳥 俄用1960年代反艦飛彈打陸上目標 英揭含意

2022-06-11 08:59
俄羅斯國防部新聞處5日釋出照片，可見到俄軍一輛2S7「牡丹花」（Pion）自走炮正在烏克蘭某處朝目標開火。美聯社

正在前線輸給俄羅斯 烏軍情副首長坦承砲彈幾乎耗盡

2022-06-10 06:47

超人氣

更多 >
娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
鮑爾：Fed今升息3碼 下月可能再升3碼

鮑爾：Fed今升息3碼 下月可能再升3碼