四肢癱瘓男如願獲協助自殺 義大利首例

一名四肢癱瘓的義大利人獲倫理委員會批准，今天進行醫學協助自殺，成為義大利首例。圖為示意圖。(Pexels)

社運人士指出，一名四肢癱瘓的義大利 人獲倫理委員會批准，今天進行醫學 協助自殺，成為義大利首例。在保守陣營和羅馬天主教會激烈反對下，憲法法院先前裁定為協助自殺開路。

法新社報導，對這起案例提供協助的盧卡科西奧尼協會（Luca Coscioni Association）宣布，出身馬爾凱大區（Marche）塞尼加里亞（Senigallia）、44歲的卡柏尼（Federico Carboni）「通過一種特別的機器自行施用致命藥物，於今天上午11時5分辭世」。

嚴格來說，幫人結束性命在義大利是違法的，可處5至12年徒刑。但是憲法法院於2019年裁定，幫助有「無法忍受的」痛苦，而且仍有能力作出自主決定的人這麼做，不一定違法。

本來是卡車司機的卡柏尼生前以馬里奧（Mario）這個名字為公眾熟知，10年前一場意外造成他脊椎骨折而完全癱瘓，期間一直接受24小時照護。

他留下遺言說：「我不否認自己很抱歉放棄生命，如果我不這麼說，那麼我就不是忠於自己，是個騙子，因為生命很偉大，而且我們只能活一次。」

卡柏尼說：「但不幸的是，事情就是如此...我竭盡所能要以可能的最好方式活下去，盡最大可能試圖從殘疾中康復，但是現在的我在精神和身體上都已經來到繩子的盡頭。」

盧卡科西奧尼協會指出，卡柏尼的家人和朋友隨侍在側。

路透社報導，在保守陣營和羅馬天主教會激烈反對下，憲法法院2019年為協助自殺開了路，但強調個案須經地方衛生當局審批。

在打贏兩起訴訟並且讓原本拒絕的衛生官員接受後，卡柏尼去年11月終於獲准接受致命藥物。

協助自殺在義大利鄰國瑞士自從1940年代就已合法，在比利時、荷蘭、盧森堡、西班牙也合法。