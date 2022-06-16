我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／吃泡沫塑料 「超級蟲」有望解決環保難題

牛奶味道怪怪的... 阿拉斯加兒童學校早餐喝到地板膠

四肢癱瘓男如願獲協助自殺 義大利首例

中央社羅馬16日綜合外電報導
一名四肢癱瘓的義大利人獲倫理委員會批准，今天進行醫學協助自殺，成為義大利首例。圖為示意圖。(Pexels)
一名四肢癱瘓的義大利人獲倫理委員會批准，今天進行醫學協助自殺，成為義大利首例。圖為示意圖。(Pexels)

社運人士指出，一名四肢癱瘓的義大利人獲倫理委員會批准，今天進行醫學協助自殺，成為義大利首例。在保守陣營和羅馬天主教會激烈反對下，憲法法院先前裁定為協助自殺開路。

法新社報導，對這起案例提供協助的盧卡科西奧尼協會（Luca Coscioni Association）宣布，出身馬爾凱大區（Marche）塞尼加里亞（Senigallia）、44歲的卡柏尼（Federico Carboni）「通過一種特別的機器自行施用致命藥物，於今天上午11時5分辭世」。

嚴格來說，幫人結束性命在義大利是違法的，可處5至12年徒刑。但是憲法法院於2019年裁定，幫助有「無法忍受的」痛苦，而且仍有能力作出自主決定的人這麼做，不一定違法。

本來是卡車司機的卡柏尼生前以馬里奧（Mario）這個名字為公眾熟知，10年前一場意外造成他脊椎骨折而完全癱瘓，期間一直接受24小時照護。

他留下遺言說：「我不否認自己很抱歉放棄生命，如果我不這麼說，那麼我就不是忠於自己，是個騙子，因為生命很偉大，而且我們只能活一次。」

卡柏尼說：「但不幸的是，事情就是如此...我竭盡所能要以可能的最好方式活下去，盡最大可能試圖從殘疾中康復，但是現在的我在精神和身體上都已經來到繩子的盡頭。」

盧卡科西奧尼協會指出，卡柏尼的家人和朋友隨侍在側。

路透社報導，在保守陣營和羅馬天主教會激烈反對下，憲法法院2019年為協助自殺開了路，但強調個案須經地方衛生當局審批。

在打贏兩起訴訟並且讓原本拒絕的衛生官員接受後，卡柏尼去年11月終於獲准接受致命藥物。

協助自殺在義大利鄰國瑞士自從1940年代就已合法，在比利時、荷蘭、盧森堡、西班牙也合法。

義大利 醫學

上一則

俄版麥當勞開張 部分分店仍可買到「大麥克」

延伸閱讀

基輔空襲警報迎法德義領袖 馬克宏批俄軍野蠻暴行

基輔空襲警報迎法德義領袖 馬克宏批俄軍野蠻暴行
2美國遊客扔電動滑板車 毀義大利「西班牙階梯」 遭終身禁訪

2美國遊客扔電動滑板車 毀義大利「西班牙階梯」 遭終身禁訪
收緊貨幣政策 ECB防堵歐債危機

收緊貨幣政策 ECB防堵歐債危機
義大利失蹤直升機墜毀 機上7人全數罹難

義大利失蹤直升機墜毀 機上7人全數罹難

熱門新聞

梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50
蘇聯圖-22M轟炸機掛載Kh-22飛彈。取材自維基百科

大砲打小鳥 俄用1960年代反艦飛彈打陸上目標 英揭含意

2022-06-11 08:59
俄羅斯國防部新聞處5日釋出照片，可見到俄軍一輛2S7「牡丹花」（Pion）自走炮正在烏克蘭某處朝目標開火。美聯社

正在前線輸給俄羅斯 烏軍情副首長坦承砲彈幾乎耗盡

2022-06-10 06:47

超人氣

更多 >
娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人

女兒外孫啃老還家暴 華人祖母被迫提告趕人
鮑爾：Fed今升息3碼 下月可能再升3碼

鮑爾：Fed今升息3碼 下月可能再升3碼